Filistin dramı

Filistin yıllarca çekmiş olduğu ızdırap ve çilelerle yara aldı. Uzun yıllar bu hicranın çilesini ve meşakkatini Yaser Arafat ve hamiyetli insanlar çektiler…

Filistin’in başına gelenlerden önce, Osmanlı dört yüz yıl, bu ülkeyi sulh ve sükun içinde, orayı maddi ve manevi ihya etti. Müslümanların dışındaki sair dinlerden insanlara da adaletle muamele ettiği gibi, Kudüs’ü ve Filistin’i de tam bir hürriyet içinde idare etti...

Haçlı zihniyetinin Osmanlı’yı tarihten silme emeli, bildiğimiz kargaşaların yaşanmasına vesile oldu. Dış düşmanların müdahalelerinden, bu bölgede yaşayan insanlar da tabii ki hissedardırlar.

Osmanlı, kendi merkezî idaresine yaptığı hizmetler kadar Kudüs ve çevresine sayısız hizmetlerde bulunmuştur…

Bu toprak parçasına haksız olarak yerleşen Yahudi milleti, başta Amerika olmak üzere, bazı ülkelerden maddi ve manevi destek gördü ve görmeye devam ediyor.

İşin başka bir yönü; Filistin’in çevresinde bulunan İslam ülkelerinin yaşanan drama sessiz ve kayıtsız kalmaları, gözle görünen acı bir hicrandır..

İsrail’i devlet olarak ilk tanıyanlardan biri de, Türkiye’deki o günkü idaredir...

İsrail, sahip olduğu toprakları gittikçe genişleterek, binlerce Filistinli Müslümanın hayatını yok etmeye devam etmektedir…

Başta İslam dünyası ve Birleşmiş Milletler üzerine düşen görevi yapmalıdırlar...

Kalıcı barış için ne lazımsa yapmalıdır.

