İfrat hallerimiz

İnsanın hal ve hareketleri, davranış biçimleri, hayata çeşitli şekillerde yansır.

İfrat haller, her zaman insanları olumsuz şekillere sokar. Fakat, bunun istisnai halleri de vardır.

Bunu Bediüzzaman’ın tespitlerinden öğreniyoruz: “...müfritâne irtibat ve ihlâs lâzımdır; onda terakkî etmeliyiz.” demekle, bizleri teşvik etmektedir.

Bu tespitten sonra, Nur talebeleri bu hasletleri hayatlarında tatbik etmişlerdir.

Ülkemizin neredeyse bütün illerine defalarca gitmişimdir.

Hadis-i şerifte ise, “Sevdiğinizi aşırı derecede sevmeyiniz, sonunda düşmanınız olabilir; nefret ettiğinize aşırı derece de nefrette bulunmayınız, gün gelir, dostunuz olur.” hakikati ile, her şeye değerince kıymet vermekle istikameti muhafaza etmiş oluruz…

Bu yolda da “müfritane irtibat” tavsiyesini hallerimize mihenk taşları yapmalıyız…

Görüşmeler, bazen olumsuz neticelenebilir; onu müsbete çevirmek, yine bizim doğru davranışlarımıza ve yapıcı durumlarımıza bağlıdır…

İnsanlık hasebi ile, başımıza her türlü olumlu ve olumsuz hal gelebilir. Beşeriyet itibari ile en muzır insanlar ile de bir birliktelik noktalarını yakalayabiliriz…

“İnsan yüz kapılı bir saray gibidir. Onun bir kapısı açık olsa, o kapı sayesinde diğer kapılar da açılabilir.” sözünün şehadetiyle, o insanın mutlaka bir müsbet yanından hayatına girebiliriz…

Bu hallerimiz, hayata örnek olur…

