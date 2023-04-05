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5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İtidal-i dem

Raşit YÜCEL
05 Nisan 2023, Çarşamba
Sosyal hayatta, farklı meşrepler ve davranış biçimleri ile karşı karşıya kalırız. Bu münasebetlerde “itidal-i dem” oldukça önemlidir. Yani, ağırbaşlılığı, mutedilliği, muhakeme-i akliyeyi ifade eden bu tavır, bazı insanlarımızda yok hükmündedir.

Ffarklı görüşlere itibar etmeme veya kendi görüşünü isabetli görme gibi davranışlar, günlük hayatımızda sıkça rastladığımız hususlardır. Bu davranışlar, cehaletten kaynaklanan hayat halleridir.

Bediüzzaman Hazretleri, “Yanlışlık, tatbik-i nazariyat ve mukteza-yı hâli düşünmemekten çıkar.” derken, işte bu hususlardan bahsetmektedir.

Osmanlı döneminde, darülfünunda okuyup mezun olduktan sonra köyüne dönen delikanlı, trenden indikten sonra, köyüne gitmek için yaya olarak yürürken, bir ihtiyarla karşılaşır…

İhtiyar, selam-kelamdan sonra delikanlıya sorar: “Evladım, hangi köydensin, kimlerdensin, ne iş yaparsın?”

Delikanlı: “Amca ben darülfünunu (bugunkü anlamı ile üniversite) bitirdim, şimdi köyüme, annemin ve babamın yanına dönüyorum” der.

Yaşlı adam merkebine delikanlıyı bindirir, sohbet ederek köylerine gelirken, delikanlı, yaşlı adama, “Amca biraz da sen bin merkebe” demez...

Köy meydanına gelince, ihtiyar, delikanlıya şu tavsiyede bulunur: “Evladım, sen darülfünunu bitirmişsin ama, bir yıl da ‘umur-u hariciye’ okumalısın.”

Yani, sosyal münasebetleri de, okuması anlamında tavsiyede bulunur. “Görgü kuralları” adı altında yayımlanan birçok kitap vardır… Eskiden bu hasletler ailede ve okullarda yeterince verilirdi... Mevcut eğitim sistemimizde bu hususların noksanlığını, sosyal hayatta görmekteyiz. Kavl-i leyyin ve itidal-i dem günlük hayatımızda oldukça önemlidir…

Musa aleyhisselam, Firavun’a giderken, ona muhatap olduğunda, Rabbimiz ona “kavl-i leyyin” ile davranmasını emretmiştir etmiştir. Yani yumuşak ve olgun harekette bulunmasını emretmiştir. Sert ve uygunsuz hareketler, insanlarda olduğu gibi, diğer canlılarda da su-i tesirini gösterir…

Unutmayalım, ”Meslekte müttehidiz, fakat meşreplerde ittifak caiz olmadığı gibi mümkün de değildir” diye bir prensip var.

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