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2 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kargı yaylasına buyurun

Raşit YÜCEL
02 Ağustos 2023, Çarşamba
Her yıl, Ağustos ayı ilk pazar gününde bir araya geldiğimiz bu çamlık ve güzide mekânda yine misafirlerimiz ile beraber olacağız inşallah.

Buranın mazisi, kırk yıla yakındır. Kırk yıl önceki beraberliğimizde, Kargılı ağabeylere; “Bunu her yıl gelenek haline getirsek” teklifimiz o zaman hayatta olan ağabeylerimizce olumlu cevap verilince, fasılasız devam eden bir kaynaşma günü oldu.

Risale-i Nur hizmeti, Üstadımızın Kastamonu iline mecburi ikamete tabi tutulduğu zaman başlamış. Kargı ilçesi ise, Kastamonu sınırlarına komşudur. Kargı’daki eski kadim Nur talebeleri ebedi âleme intikal ettiler. Şaban Döğen’in kabri de Kargı’da bulunmaktadır.

Burada hizmetlerimizi tedvir eden, Seracettin kardeşimiz yıllarca bu birlikteliğin maddi ve manevi hizmetlerini fedakârca yerine getirmektedir. Yıllarca bu birlikteliğe nice Nur talebeleri teşrif ettiler.

Başta Kutlular abi, Şaban Döğen, Halil Uslu, Abdullah Eraçıkbaş, A. Baki Çimiç, Ali Vapurlu, Ali Ferşadoğlu ve ismini şu an hatırlamadığım nice yazarlarımız bu yaylayı şenlendirdiler.

Bu birlikteliğe, çevre il ve ilçelerden teşrif eden nice Nur talebeleri oldu. Bu yıl da inşallah, yazarlarımız Şükrü Bulut ve Latif Salihoğlu iştirak edecekler. Böyle zaman, böyle uhrevi dostluk ve muhabbetlerin feyzi yaşamakla bilinebiliyor.

Hem Üstadımızı, hem ahirete intikal eden Nur talebelerini yâd etmekle vefa ve takdir duygularımızı idrak etmiş oluyoruz. Nerede olursanız olun, kilometreler ne kadar uzun olursa olsun, sizleri de bu “akd-i uhuvvet”e davet ediyoruz. Bu, sadece Kargılı Nur talebelerinin değil, bütün ihvanların davetidir.

Sıcakların kasıp kavurduğu bu günlerde, sonbahar havasını tatmak istiyorsanız buyurun.

Bahadırı, Taşköprülü Sadık beyi, Tosyalı Sadık Babayı, veli meşrepli Mehmet Feyzi’yi anmak istiyorsanız buyurun.

Bu manevi atmosferde Risale-i Nur’un tasarrufunu hissedeceksiniz.

Bu beraberlikten sonra, diğer yıllarda da burada bulunmak iştiyaki ile dolacak ve diğer yılı sabırsızlıkla bekleyeceksiniz.

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