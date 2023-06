Her insanın, kazanmak ve kaybetmek ile ilgili beklentileri vardır. Hayat safhaları, çocukluktan başlayarak son nefese kadar devam eder…

Bir aile reisinin çeşitli beklentileri vardır. Yaşayacağı mekânı, çalıştığı iş yeri, sağlığı ve sıhhati. Bunları muhafaza etmek ve kaybetmek ile karşı karşıyadır. Çok yakın zamanda bir genel seçim yapıldı…

Her anlayışın ve ferdin, kazanmak ve kaybetmek ile ilgili beklentileri vardı. Siyasi partiler, kendine yakın buldukları partilerle ittifak yaparak seçimlere girdiler. Bu siyasi yarış, eskiden daha adil şartlar ile yapılırdı…

Yapılan bu seçimde, iktidarda olan parti, devletin bütün imkânlarını kendi lehinde kullanarak seçime girdi. Yani, seçime on adım önden başladı. Böyle bir maratonun sonunda yarışı bitirecek iki yarışçının hangisinin yarışı kazanacağı öncesinden belli oluyordu... Bu, “menfaat üzerine dönen” bir siyasetti…

Menfaat üzerine dönen bir siyasetin canavar olduğunu, sadece Bediüzzaman Hazretleri söylemişti. Yirmi yıldır ülkeyi idare eden bir anlayışın ne kadar hukuksuz işlere bulaştığını bilmeyen kalmadı…

Başka bir “kazanmak veya kaybetmek” davası kendi uhrevi hayatımızda devam ediyor. 1940’lı yıllarda, kırk vefat eden kişiden ancak birkaç ehl-i iman ahiretini kazanmış, diğerleri kaybetmişler. Bediüzzaman Hazretleri, ahiretini kaybeden bu insanların, bütün dünya saltanatı verilse dahi yerini dolduramayacağını ifade etmektedir. İşte, hayatımızın mihenk noktası budur…

Dünyada günde iki yüz binden fazla vefat edenlerin “kazanmak ve kaybetmek” ile imtihanı devam etmektedir… Maddi imkânlarınızı kaybedersek yerine yeni kazançlar elde edebiliriz…

Ama, imanımızı kaybedersek, ebedî cennetimizi kaybedebiliriz. Her an “kazanmak ve kaybetmek” ile, her şeyimizle karşı karşıyayız…