Hayat, bir silsile ile devam etmektedir. Bu silsilenin en önemli halkaları peygamberlerdir…

İlk insan ve ilk peygambaer Adem Aleyhisselam ile peygamberlik, ”Hatemül enbiya“ ile hitama ermişti… Peygamberimiz, kendisinden sonra müceddidler geleceğini haber vermiştir.

Ve, o müceddidler bir bir geldi ve her asrı, Kur’andan aldıkları hakikatler ile, asırlarını ışıklandırdılar. Asrımızdaki ehli imanın manevi dertlerine çare olarak da Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nurları telif etmiştir.

İlimde ve marifette eşsiz ve müstesna olduğu için ona “Bediüzzaman” denilmişti. Abdulkadir-i Geylani ve emsali müceddidler onun geleceğini müjdelemişti.

Bediüzzaman’dan önceki mücedid Mevlana Hağlid-i Bağdadi Hazretleri, Bediüzzaman’a bir cübbe bırakmıştı, o da talebesi Asiye hanım vesilesi ile cübbeyi alıp kabul etmişti.

Üstad hazretleri, üç şahsiyetininin olduğunu anlatır.

O, böyle dehşetli bir asırda, her şeyin biri bine karıştığı ve karıştırıldığı zamanda en iman hakikatlerini ehli imana ulaştırmıştı.

Hayat safhalarını da üçe ayırarak ,eski Said, yeni Said ve üçüncü Said demek sureti ile de, bu safhaların biri birini inkar etmeyen aksine tamamlayan bir hayat seyrini ifade ediyordu.

İşte, Urfa’ya son seyahatinde, yazdığı eserleri bahtiyar nur talebelerine bırakarak “mevtim hayatımdan ziyade dine hizmet edecek ,ölümüm başınıza bomba olup patlayacak” mealinde mesajlar vermiştir.

Bıraktığı talebelerini de dost, talebe, kardeş, sahipler, varisler, taraftarlar, naşirler, haslar ve hasların hasları olarak vasıflandırıyor, ”hasların haslarını“ bilhassa takdir etmekle, kıyamete kadar bu kudsi hizmetin istikamet ile devam edeceğinim müjdesin veriyordu.

Bu anlamda 23 mart günü bir son değil, iman hitmetinin devam edeceğini gösteriyordu.

Müsterih ol üstadım, bu kudsi iman davası son insana kadar vazifesini hakkı ile yapacaklardır inşallah.

Mekanın cennet olsun…