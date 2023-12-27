Gazeteler, televizyonlar ve haber portalları malesef piyango adı altında kumarın meddahlığını yapıyorlar… Kendi ve çoluk-çocuğunun rızkından kısan binlerce insanımız paralarını bu bilete yatırıyorlar…

Bunun sosyolojik bazı terimlerini elbette bilenlerden sormak lazım… İşin garip olan yanı, bu biletleri bazı ehli iman ve salahat sahibi bir takım insanlar da alabiliyor..

Bu manasız hevese kim “dur”! diyebilir? Elbette, buna engel olacak olan iktidardır…

Her yıl dilimizin döndüğü kadar bunları ifade ediyoruz…

Bir zamanlar, radyonun menfi yayınlarını şikayet eden birine, merhum Zübeyir Güzdüzalp ağabey şöyle der: “Kardeşim, pis kokulu bir nesnenin kapağını açarsan elbette bunun kokusundan sen rahatsız olduğun gibi, çevrende bulunanlar da rahatsız olur. Radyonun düğmesi de buna benzer.”

Bir çok aile kumar yüzünden dağılmıştır. Bir çok varlıklı insanlar servetlerini kaybetmiştir…

Bunun menfi tesirlerini anlatan medyayı bulmak ve dinlemek de zordur…

Takva sahibi bir ehli imanın buna tevessül etmesi çok yanlıştır.

Çare; tahkiki imanın kalplerde yerleşmesidir. Başka çaresi de yoktur… Günah kalbe işlediği zaman, o insanı geri çevirmek zordur.

İnsanımız şuurlu duruma gelse, bu piyango biletleri basıldığı gibi ellerinde kalır…

Piyangonun tanıtılması için bir engel olmadığı gibi, zararlarını ciddi manada anlatan kimselere de rastlayamıyoruz.

Bu anlamda kumarın adı “piyango“ oldu… “Haramın binası olmaz” derdi eskilerimiz…

Piyangonun isabet ettiği insanların akıbetine baktığımızda, hiç kimselere bir faydası olmamıştır…

Devlet artık bu yanlışa bir son vermelidir. Diyanet de bunun haramlılığı gür bir ses ile anlatmalıdır…