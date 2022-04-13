Kutlular Ağabey ile elli yıl

Zaman, hayat şartlarını değiştirip dönüştürse de hatıraları zihinlerimize nakşediyor. Kutlular Ağabey ile olan elli yıllık hatıralar, bir hizmet beraberliğini hatırlatıyor.

Onunla, ilk defa yetmişli yılların başında; Cağaloğlu Molla Fenari Sokak’taki gazete merkezinde görüş-müştük. Onun duruşunu, mütevazı ve kararlı simasını görünce; bu makamın hakkını veren biri olarak tanımıştım.

Bu geçen elli yıl içinde, muhtelif zamanlarda ve zeminlerde ve yolculuklarımızda, davaya sadakatini ve kararlılığını hep görmüştüm.

Merhum Zübeyir Ağabey ve diğer ağabeyler ile yaşadığı birçok hatırasını kendisinden dinlemiştim. Merhum Tahiri Mutlu Ağabey, Zübeyir Ağabey ile görüştüklerinde; Zübeyir Ağabeye karşı münasebetinde hassas olmasının sebebini şöyle anlatmıştı: “Zübeyir, yıllarca Üstadımızın en yakın hizmetinde bulundular. Hangi şehre gitse Üstadımız ile beraber giderlerdi…”

Değişen ve gelişen hayat ve de hizmet şartlarında Kutlular Ağabeyin istikamet ile hizmetlerini yerine getirmesi, gazetenin başına Kutlular Ağabeyi istihdam eden Zübeyir Ağabeyin isabetli karar verdiğini göstermektedir.

12 yıl gazetemizin yönetim kurulunda beraber hizmetler ifa ettik. Birçok anma toplantısında beraberliklerimiz oldu. Bir insanın, idareciliğin uygulama alanlarındaki isabetliliğini ve uygunluğunu onun davranışlarında görmüştüm.

Siyasi olaylardaki ve cemaatî münasebetlerdeki isabetli tavırları, istişarelere verdiği ehemmiyeti bir harika idi. Toplantılarımızda gerekse sohbet ortamlarında her birimizin görüşlerine ve anlayışlarına daima önem verirdi.

Bu yaşanmış olaylar elbette tarihe not olarak düşülmelidir.

Cihanı kucaklayan bu ulvi davada yaşanan olaylar kadar elbette hizmet eden şahısların da bilinmeleri, yad edilmeleri vicdani bir vecibedir.

Mekânın cennet olsun aziz ve kahraman ağabeyim. Ebedî âlemde olsan da, yaşanan hizmet hatıraları ile hep beraberiz inşallah.

