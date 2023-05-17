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17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Merak edilen seçimler

Raşit YÜCEL
17 Mayıs 2023, Çarşamba
Meşrutiyet ile başlayan seçimler belli aralıklar ile günümüze kadar devam etti ve ediyor…

İlk meclisden sonra, seçilen milletvekilleri, birinci reisin “siyasi ilmi ve fenni” ile dizayn edilmiş, milletin temel değerleri tahrip edilmiştir.

Bediüzzaman hazretlerinin meclis üyelerine sunduğu on maddenin nazar-ı dikkate alınmaması ile, koyu bir baskı ve ile 1950 seçimlerine kadar bu irade hakimiyetini sürdürmüştür…

1960 ihtilali ile başlayan siyasete müdahaleler, günümüze kadar çeşitli şekillerde devam etmiştir.

Pazar günü yapılan seçimler de halkımız yeni iradesini ortaya koymuş, vekiller seçilmiştir. (Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalmıştır.)

Başkanlık sistemi milletin bünyesine dar gelmiştir. “Dün, dünde kalmıştır can cağazım, artık yeni şeyler söylemek lazımdır” meşhur sözünden anlaşılacağı gibi, artık milletin

dertlerine çare bulmak zamanıdır…

İnsanların kendi iktisadi ve insanca yaşama prensiplerini, devlet kendi bünyesinde uygulama ve hayata yansıtma zamanıdır…

Seçim meydanlarda söylenen vaad ve sözlerin hayata yansıma zamanıdır…

Artık millet uyanmıştır. Yalan söyleyen siyasetçilere itimat etmiyor, doğru söyleyen insanların sözlerine itimat ediyor…

Yeni seçimlerin, ülkemize insanlarımıza hayırlar getirmesini niyaz ediyorum…

Özellikle, deprem bölgesin de ki insanlarımızın, barınma ve refahına vesile olacak çalışmalar ile bu insanlarımızın yaralarını sarma ve gönüllerini alma zamanıdır..

Bu dar olan başkanlık sisteminin de, demokratik bir irade ve idare sistemine dönüşmesi, tek adam idaresinin sona erdirilmesi temel beklentiler içerisindedir.

Avrupa Birliğinin kriterlerine sahip olmamız için mevcut yeni seçilenler vekillerin gayret etmesi, insanca ve Müslümanca yaşamak bu asil milletin ana sütü gibi hakkı ve beklentisidir

Ekmek te olsun, hürriyet de. Bunlardan kime ne zararı vardır?

Seçmenin bekledikleri ve seçilenlerden istedikleri budur…

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