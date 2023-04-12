Paranın pul olduğu devir

İki binli yılın başında paradan altı sıfır atılmıştı. Günümüze geldiğinde ise, artık paranın alım gücü iyice düştü. Bir kaç milyon liraya alınan malzemeler, artık çok daha pahalıya alınıyor.

AKP iktidarında, bilhassa son yıllarda hayat pahalılığı ve enflasyon tavan yaptı… Bir yıl öncesinde beş yüz liraya alınan herhangi bir ihtiyaç maddesi, şimdi bin lirayı aşmaktadır.

Çok geçmeden paradan yine sıfırlar atılması belki de gündeme gelebilir. Şimdi seçim havası her şeyi kendisi ile ilgilendirmeğe başlandı. İktidar sahipleri, sahip oldukları imkanların ellerinden kaçmaması için canhıraş bir şekilde çalışmaktadırlar. Bu iktidar, ekonomik ve sosyal hayatı alt-üst ettiği gibi siyasi hayatı da kevgire çevirdi. Bu gidişe dur diyecek, milletin idaresidir…

Millet ittifakı, büyük bir gayret ile bu gidişi tersine çevirmek için çalışmaktadır. Bir millet, hukukunu bilmese iyi insanları bile başına baskıcı bir hale sokar. Çok canileri de büyük bir alicenaplık ile affetmeğe meyledenler olur.

Elli yıl içinde bu ülke birçok badireler ile karşı karşıya geldi. Nice partiler ve liderleri geldi ve geçti. İhtilaller ve muhtıralar yaşandı. Ülkemiz hem maddi yönden ve manevi yönden yara aldı…

Yaşanan bu acılar sonunda paramız adeta şamar oğlanına döndü. İşin içine faiz belası ve bereketsizliğe neden olan hadiseler de yaşanınca para buz gibi erimeğe başladı..

Bir Avrupalı deprem bölgesine yaptığı seyahatte, ”Ne kabahat işlediniz de size bu felaketi geldi?” diyerek, yaşanan felaketin, bir kabahatin neticesi veya bazı günahlara keffaret olduğunu anlatmak istedi…

Fakat, bu musibette bazı masumlar da hayatını kaybetti, inşallah şehit oldu. Binlerce yaralı ve milyarlarca ekonomik kayba neden oldu bu deprem.

İnsanımız hem malından hem de canından oldu. Bu vesile ile paramız adeta pul oldu. İhtiyaçlarımızı karşılayamaz olduk. Pula dönen paramızın hali ne olacak bakalım...

