Rahmetin adı

Ülkemizde, uzun yıllardır görünmeyen bir kuraklık var… Bu hal, hayatımızın her alanına tesir ediyor… Barajlarımız, kaynak sularımız, tarla ve bahçelerimiz susuz kaldı.

Türkiye genelinde geçen hafta, yağmur duaları yapıldı. Her şey bu rahmete bağlı. Gıdalarımızdan tutun bütün ihtiyaçlarımızın temel kaynağı yağmurdur, kardır; daha doğrusu bunlar her şeyimizdir. Tarihte, şimdikine benzer nice kuraklıklar ve kıtlıklar yaşanmıştır.

Efendimiz (asm) zamanında, Medine’de bir kıtlık zamanı idi. Bu vesile ile; sahabilerden bir grup, develer ile uzak ülkelerden buğday getirmek için sefere gitmişti. O kervan bir ikindi vaktinde, namaz esnasında seferden dönerken kervandaki develerin sesi duyuldu. Mescid-i Nebevî’deki bazı sahabiler, namazlarını bozup kervanı karşılamağa gittiler. Bu hale, Efendimiz (asm) hayli üzülmüştü.

Buna benzer, bazı ülkeler, yoksulluk ve kıtlık çekmektedirler. Bu hallerden insanların kurtulmaları için; yardımsever kuruluşlar devreye girmektedir.

İnsanların yaptıkları fenalıklardan deniz dibindeki balıklar dahi şikayetçi olurlar…

Nimetlere şükürsüzlüklerin, rahmetin noksanlığına vesile olduğunu; Cenab-ı Hakk’ın mealen: “Şükrederseniz nimetleri artırırım.” müjdesinden de anlıyoruz.

Beş vakit namaz da bir şükürdür.

Rahmetin ülkemizde gelmesi için, ihlas sahibi ehl-i imanın ve masum yavruların dualarına ihtiyaç var.

Canlı varlıklar, rahmet bulutlarından inen ilâhî hediyeye bağlı olarak yaşamaktadırlar… Vücudumuzun dörtte biri sudur. Yağmurun bir adı da “rahmet”tir. Rahmetinden bizi mahrum etme Allah’ım…

“Kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.” diyerek, hayırlı nimetler ile hayatımız devam etsin inşallah…

