Şakası olmayan hâller

Son seçimlerle, halkın iradesinin tecellisine bir fırsat daha verildi…

Bunun, nezdimizde iyi kullanılması gerekiyor... İşin şakası ve ihmale bırakılacak tarafı yok...

Bediüzzaman Hazretlerinin bu manada birçok tavsiyelerini biliyoruz. “Bir millet, cehaletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebid eder.” ifadesinden de anlayacağımız gibi, cahillik ve fevri hevesler ile bizi idare eden insanların neler yaptıklarını gördük veya göreceğimiz açık bir gerçektir...

“Bu asırdaki Ehl-i İslâm’ın fevkalâde safderunluğu ve dehşetli canileri de âlîcenâbâne affetmesi; ve bir tek haseneyi, binler seyyiâtı işleyen ve binler manevî ve maddî hukuk-u ibâdı mahveden adamdan görse, ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Bu suretle ekall-i kalîl olan ehl-i dalâlet ve tuğyan; safdil taraftar ile ekseriyet teşkil ederek, ekseriyetin hatasına terettüb eden musibet-i âmmenin [halkın genel musibetinin] devamına ve idâmesine belki teşdidine [şiddetlenmesine] kader-i İlâhiye’ye fetva verirler, ‘biz buna müstehakız’ derler.”

Çevremizden ve kamuoyundan dinlediğimiz olumsuzlukların ve vicdanımızı rencide eden bu idarenin, bu millete yapacaklarını, yaptıkları olumsuzluklardan gördük, göreceğimiz kadar…

İşte önümüzde yaşanacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri, bu milletin beş yıl daha eline geçmeyecek bir fırsatıdır. Bir araya gelen siyasi liderlerin gayesi, gerçek manada demokratik iradenin hayata yansımasını sağlama gayretleridir..

AKP’nin bu son seçimi, var olma veya yok olma seçimidir. Eğer bu anlayış seçimi kazanırsa, bir sonraki seçime kadar milletin çektikleri, eski çektiklerinden daha çetin olacaktır.

Kimse korkmasın! Artık bu milletin beklentileri ile oynayanların ne hâle geldiklerini çok açık bir şekilde gördük. Ülkemiz artık gündemine dönmelidir…

Gençlerimiz yanlış yollara sapmaktadırlar. Hangi anlayış seçimi kazanırsa kazansın, halkın iradesini, Nurların tavsiyeleri ile şekillendirmediği müddetçe, geleceğimiz şimdikinden daha çetin olacaktır...

Haydi, şu demokratlığını bir defa daha şu millete göster… Göster ki, ümitlerimiz artsın...