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15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Salih Çökren kardeşim

15 Eylül 2021, Çarşamba
Yıllar yılları kovalarken, sevdiklerimiz de ebedî âleme yolculuklarını devam ettiriyorlar.

İşte Salih Çörken kardeşim. O, geçtiğimiz günlerde ebedî âleme teşrif etti. Bu yüce Rabbimizin bir dâvetiydi. Nur hizmetinde nice sevdiklerimizi ve dostlarımızı ebedî âleme uğurluyoruz.

Ama, takdir bu ne dersiniz? Salih kardeşim ile uzun yıllardır tanışırdık ve muhabbetimiz devam ediyordu. Yirmi sekiz şubatın getirdiği zalimane muameleleri ile onun, tayini Tokat’ın Almus ilçesine, daha doğrusu sürgün olarak atanınca, bir hamiyetli dostları onu bu ilçedeki vazifesine başlatmak üzere Çorum’a uğradılar, beraber bu ilçeye gittik. Burada göreve başladı. Sonra izin alarak tekrar İzmit’e döndü. Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak vazife yaptı.

Bursa’da bulunduğum yıllarda, muhtelif vesilelerle görüşür hasbihallerde bulunurduk. Nezih ve muhabbet ehli, samimî bir kardeşimdi. “Risale-i Nur’dan Örnek Metinler” kitabı onun gayretleri ile hazırlanmıştı.

Okuma programlarında öğrencilerimize bir kaynak teşkil etmişti ve hâlâ etmektedir. Muhtelif kalem erbabı kendisi ile ilgili birçok yazı kaleme aldılar. İşte hayat budur. Bu kubbede güzel şeyler bıraktığınızda, onun hatıraları sadece dünyada kalan bir ses ve nefes olarak kalmıyor, uzun yıllar hafızalarımızdan silinmiyor.

Üstadımız, “Aziz, sıddık, fedakâr, sebatkâr, metanetli, hamiyetli, merhametli, gayyur, çekinmez, vageçmez, ihlâslı, mübarek” tabirlerini kullanırken bu mümeyyiz vasıfların Nur Talebelerinde bulunmasını arzu etmiştir. 

İşte bu vasıfları hayatında mihenk kabul eden Nur Talebeleri, ülkemizde ve dünyada sayısız güzel hayat halleri yaşatmışlardır.

Mekânın Cennet olsun aziz kardeşim.

Sen bu âlemde güzel izler bıraktın dünyamıza. Meşakkat ve hastalıklar bitti, şimdi ücret ve mükâfat almaya gittin. Ebedî âlemde buluşmak nasip olsun. Zahmetlerin ve meşakkatlerin bitti, ücretin hayırlı ve mübarek olsun.

Yenge Hanıma ve çocuklarına, kardeşlerine, İzmitli Nur yolcularına taziyetlerimi iletiyorum.

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