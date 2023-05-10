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10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Söz söylendi sıra sandıkta

Raşit YÜCEL
10 Mayıs 2023, Çarşamba
Seçim atmosferinde söylenecek sözlerin hepsi söylendi…

“Tek adam” idaresinin bünyemize uymadığını yaşadığımız zaman diliminde en açık bir biçimde görmüş olduk...

Bu iradenin mümkün olmayacağını daha öncesinden dile getiren insanların sözleri kaale alınmadı…

Ama “Zararın neresinden dönülse kârdır.” atasözünden anlaşılacağı gibi, bu seçimde bu meselenin önünün açılması dileği ile bu Pazar günü genel bir seçime gidiyoruz...

Bu seçimde, hem cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçeceğiz…

Seçilecek milletvekilleri, yeterli çoğunlukta olursa, referanduma gidilmeden, bu sistem değişikliği meselesi, Meclis’te halledilecek...

Çok hararetli nutuklar dinledik, illerde ve ilçelerde yapılan miting konuşmalarında…

Seviyeyi aşan ve hoş olmayan sözleri dinledikçe başımızı iki tarafa salladık...

Menfaat ile dönen siyasetin, ne kadar acı neticeler vereceğini anlamış olduk...

İttifaklar, ideolojileri farklı olan partileri bir araya getirdi…

Diğer ittifaklara “küffar” ifadeleri kullanarak, nezaket ve hizmet yarışına yara verenler oldu…

Halbuki insanımız, bir tercih için seçime gidiyordu…

Fakat bunu bir inanç meselesi olarak ele almak fevkalade yanlıştı...

Seçime katılan ittifaklar ve partiler, bu ülke de yaşayan insanlardı…

Kendi iktidarı mağlup olursa, ihtilâl olmuş olacağı bile söylendi...

Kimi partilerin, başka kirli ideolojilerin başlarından referans almak için gayret içine girdiklerini dinledik…

Geçtiğimiz mahallî seçimde Öcalan’ın kardeşini TRT’ye çıkarıp milletin yanıltılmak istenmesine hiç kimse unutmadı…

AKP’nin bir mevsimlik bir parti olduğunu, yaşanan hadiselerden daha yakından görmüş olduk…

Günümüzdemi bazı partilerin, adı ve şekli ne olursa olsun, bu dört anlayışın versiyonları olduğunu görüyoruz…

Millet İttifakı, bu anlamda güzel bir irade ortaya koyarak, siyasetin ana temeller üzerine oturmasını sağlamak peşindedir...

Demokratlar’ın tekrar dirilerek, bu gidişi kendi lehlerine çevirmeleri gerekiyor.

Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Millet iradesi hangi ittifaka ve partiye hizmet fırsatı verirse, devleti idare edecek onlardır…

Temel anlayış budur. Bunu başka taraflara çekenler, yanlış yoldadırlar…

Artık, ideolojilerden ziyade, hizmet ve hürriyet yarışı ile iktidarlar hayatını devam ettireceklerdir…

Söylenecek sözler bitti, sıra, seçicilere  kaldı…

Haydi hayırlısı…

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