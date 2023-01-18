Ukrayna felâketi

Geçen yıl başlayan, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi bütün hızı ile devam ediyor. İki cihan savaşı yaşayan bu bölgenin insanları, geçmişteki acılardan dersler almamışçasına, yeni bir savaşa fırsat verdiler…

Savaşın ilk ateşini Rusya başlatmış oldu. Bahanesi, Ukrayna’nın NATO’ya girme teşebbüsü. Ve, büyük panik o zaman başlamıştı…

Ülke dışına kaçan milyonlar, cephede savaşıp hayatını sonlandıranlar. Bu haller, halen devam etmektedir.

Büyük ölçüde aynı sosyal yapıya dayanan coğrafyada yaşayan insanların savaşı hala canlar almaya devam ediyor. İki cihan savaşında milyonlarca insanın ölmüş, şehirler harap olmuş, büyük hicranlar yaşanmıştır.

İnsan cesetleri; tankların önündeki düzgün yol gibi, altında moloz olmuştu. İşte, geçmişteki bu hadiselerden ders alınmadı ki; yine aynı haller bu ülkede yaşanıyor...

Bu olayın baş müsebbibi elbette Rusya’dır. Bu savaşı, çok kısa zamanda bitireceğini zanneden Rusya; işin böyle uzayacağını tahmin etmiyordu. Büyük devletler Ukrayna’ya destekleri ile hadisenin seyri değişti.

Olan, masum insanlara ve çocuklara oldu. Şehirler harap oldu, fabrikalar yıkıldı. Böyle acı savaşlarda, böyle mazlum insanların ahirette mükafatlarının büyük olduğunu; Bediüzzaman Hazretleri dile getiriyor…

Temennimiz bu yaşanan hicranın bir an önce sona ermesidir. Avrupa, “doğalgaz” kozuna rağmen Ukrayna’ya desteğini maddi ve manevi olarak devam ettirmekte.

Elbette, bu olayın bir sonu gelecektir ve gelmelidir. İnsanların sulh ve sükun içinde yaşaması en tabii haklarıdır. Ama, yaşanan bu olaylar tarihe elbette bir kara leke olarak yazılacaktır...

Eskiler “sulh-u umumi” derlerdi; şimdi ise bu, “dünya barışı” olarak nitelendiriliyor…

Üstadın şu sözü hayatımıza mihenk taşı olmalıdır: “Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir.”

