Bir yıl, hatta aylar ve günlerdir yolunu bekledik. Ülkemizi ve bütün alem-i İslam’ın beklediği bir vuslatın adı idi Ramazan… Her anlamda bir huzur iklimimiz olmuştu Ramazan…

Her ehli imanın hayatını bir intizama almıştı Ramazan. Bu ayın güzelliğinden faydalanmak için, anne ve babalar, hatta dedeler yeni doğan çocuklarına Ramazan adını koydular. Bu ayın getirdiği güzellikler, bütün dünya insanlarının dikkatini çekti.

Müslümanları taklit ederek, oruç tutan ve iftar veren nice insanlar, Ramazanın güzelliklerini yaşadılar ve Müslümanları taklit ettiler… Dünyanın muhtelif ülkelerin de bu ayda hidayetin ulvi lezzetini tattılar. Oruç vasıtası ile, ehli iman, nimetlerin ne kadar şükre ve ham de layık olduğunu anladılar…

Sosyal hayatımız, bu ay vesilesi ile bir intizam ve mizan altına alındı… Ülke genelinde, işlenen suçlar asgariye indi… Nazarlar bu vesile ile deprem bölgesine çevrildi. Bir çok sosyal kuruluş ve belediyeler bu bölge de yaşayan oruçluların imdadına koştular… Bunlar, bir gönül hikayesinden öte, lillah için icra ediliyor… Ülkemizi idare edenler elbette yakında yapılacak seçimler vesilesi ile daha nazik ve kırıcı olmadan çalışmalar yapmaları gerekiyor. Ülkemiz çarşı pazarın yüksek ateşi ile kaynıyor… Bunun idrakinde olan imkanı yerinde olanlar zekat ve diğer yardımlar ile ehli imanın imdadına koşuyorlar.

Bu anlamda, ehli iman maddi ve manevi feyizlere nail oluyorlar… Tabi bu atmosferden rahatsın olan insanları unutmama gerekir… Orucun verdiği hiçbir rahatsızlığı yoktur… Orucunu açıktan tutmayan ve bunu bir övünç meselesi yapanlara acımak lazım… Saygı ve medeni hallerini denize atan insanlar, bu nimetin kıymetini bilemezler. Ama, ehli iman, nasıl bir mükafat ile karşı karşıya olduklarını bilirler… Nefsimizin isteklerini bir kenara bırakıp, Ramazanın şartlarına uyan ehli iman ne kadar takdire layıktı

Vuslatımız mübarek ve ahretimizin kazanılmasına vesile olsun, günleriniz ibadetli olsun inşallah…