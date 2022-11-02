Yüzyılın yaşattıkları

Yüzyılın, insanlara yaşattıkları; geçmiş asırlardaki insanların akıllarına dahi getirmedikleri hadiselerdir.

Son yüzyıl, iki cihan savaşında elli milyondan fazla insanların ölümüne, birçok ülkenin tahribine sebep olmuştu…

Tahribatların en dehşetlisi yaşanırken, sevinçli ve günün ihtiyaçlarına çok uygun gelişmeler de yaşanıyordu. Osmanlı’yı saran düşman halkası; Osmanlı’nın nüfusunu azaltırken, topraklarını ise Anadolu’nun dar coğrafyasına mahkum etmişti…

Vatan topraklarının bir kısmı düşmanlardan kurtarıldı ve mevcut sınırlarımızda bizi yaşamaya mecbur olduk. Arkasından; Lozan’da alınan kararlar ile bizleri ruh ve maneviyat cihetinde, dahilî elemanları ile vurmaya başlamıştı...

Tam bu atmosferde Bediüzzaman ve talebeleri bu dehşetli ejderhaya karşı mücadele edeceklerdi. Yüzyılın en önemli mücadelesi bu iki kuvvet arasında yaşanacaktı. İman ve küfür mücadelesi…

Herkesin sindirildiği ortamda Bediüzzaman Hazretleri’nin müsbet hareket etmekle bu mücadelede muvaffakiyetleri parmak ısırtıyordu. Felek çarklarının tersine dönmesiyle; Halk Partisi’nden kopan dört insanın Demokrat Parti’yi kurmaları, Ahrar düşüncenin tekrar dirilmesine vesile olmuştu...

Bu on yıllık iktidar döneminde, ülkede maddi ve manevi kalkınma ile adeta yeni bir ufuk açılmıştı. Demokratların bu güzel gidişine tahammül edemeyenlerin hareketleri 1960’ta başlayıp; 1971’de, 1980’de ve daha sonraki yıllarda devam etti...

Bu yaşanan olaylar içinde Nur hareketi de oldukça yara almasına rağmen hâlâ dik duruşu ile hizmetlerini devam ettirmektedir. Yeni Asya’nın mücadelesi her şeye ve her olumsuz hadiseye karşı takdire şayan bir şekilde devam etmektedir... Yüzyılın ülkemize yaşattıkları, birçok hadiseden dersler almamıza vesile olmuştu..

Şahıslardan ziyade hakikatlerin isabetliliği bizim istikametli olmamıza vesile olmuştu…

İstikbâl elbette çok müjdelere vesile olacaktır… Zalimâne hal ve hareketlerin acımasızlığına rağmen…

