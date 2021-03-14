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14 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

21 Şubat’ın hatırlattıkları

14 Mart 2021, Pazar
Evet, Yirmi bir Şubat sadece yayın hayatına başlayan bir gazetenin neşir gününü hatırlatmıyor. Yeni Asya Gazetesi bu tarihte çıkmaya başlamıştı derken, şunların da iyi hatırlanması ve bilinmesi gerekiyor.

Efkâr-ı âleme iman, Kur’ân hakikatlerinin ve varlığını ve neşriyatını duyuracak bir gazete lâzımdı;

Zulme uğrayan, ağlattırılan yüreklere derman verecek bir neşir organı lâzımdı;

Geniş anlamda şahs-ı manevî kamuoyunu oluşturacak bir duâ silsilesinin duyurulacak sesleri lâzımdı; 

Susan ve istemeyi özleyen dillere kadim ve baki kaynaklı duâlar lâzımdı;

Hâlık-ı Kâinata çevrilecek, ellerin, dillerin boş çevrilmeyeceğini gösterecek ayineler, sayfalar lâzımdı; 

Ehl-i dalâlet karşısında bunalan imanlı gönüllere inayet ve yardım lâzımdı;

Sefahat ve küfür karşısında darmadağınık olmuş, yerle bir edilmiş fikirlere, düşüncelere büyük ve sarsılmaz bir sığınak lâzımdı;

Ahiret adına, bu dünyanın ahirzaman hayatında dertler giriftar olmuş ruhlara devalar lâzımdı;

Dirayetini, sabrını kaybetmiş mü’minlere sabır taşı olacak haykıran bir ses lâzımdı; 

Her ne hallere düçar olurlarsa olsunlar, şükürlerini ulaştıracak, yazacak bir sayfacık bile olsa lâzımdı; 

Ne olursa olsun hatalardan, günahlardan af dileyecek ve düşmeden dik duracak bir ortadirek ilânatı lâzımdı; 

Kuruluş ve çıkış amacının birinci gayesi olan kalpleri aydınlatma ve nurlandırma lâzımdı;

İnleyen, sızlayan, nâlân edenlerin acılarını İslâmî, imanî ilâçlarla tedavi edecek eczane misal yayınlar lâzımdı;

Allah, peygamber, Kur’ân ve İslâmiyet sevgisini Nurlar’la kalplere dolduracak neşriyat lâzımdı;

Helâli, haramı, dünyalığı, ahiretliği bilen ve öyle de yaşamaya çalışacak fertlerin yetişmesi için Nurlu talim ve terbiye lâzımdı;

Cenab-ı Hakk’ın rızasını bütün yukarıdaki “lâzımdı” cümleleriyle tahsil etmeye, elde etmeye bir alem, bir bayraktar ve bir rehber: HAKİKATIN GÜR SESİ; YENİ ASYA GAZETESİYDİ!.. 

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