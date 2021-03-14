21 Şubat’ın hatırlattıkları

Evet, Yirmi bir Şubat sadece yayın hayatına başlayan bir gazetenin neşir gününü hatırlatmıyor. Yeni Asya Gazetesi bu tarihte çıkmaya başlamıştı derken, şunların da iyi hatırlanması ve bilinmesi gerekiyor.

Efkâr-ı âleme iman, Kur’ân hakikatlerinin ve varlığını ve neşriyatını duyuracak bir gazete lâzımdı; Zulme uğrayan, ağlattırılan yüreklere derman verecek bir neşir organı lâzımdı; Geniş anlamda şahs-ı manevî kamuoyunu oluşturacak bir duâ silsilesinin duyurulacak sesleri lâzımdı; Susan ve istemeyi özleyen dillere kadim ve baki kaynaklı duâlar lâzımdı; Hâlık-ı Kâinata çevrilecek, ellerin, dillerin boş çevrilmeyeceğini gösterecek ayineler, sayfalar lâzımdı; Ehl-i dalâlet karşısında bunalan imanlı gönüllere inayet ve yardım lâzımdı; Sefahat ve küfür karşısında darmadağınık olmuş, yerle bir edilmiş fikirlere, düşüncelere büyük ve sarsılmaz bir sığınak lâzımdı; Ahiret adına, bu dünyanın ahirzaman hayatında dertler giriftar olmuş ruhlara devalar lâzımdı; Dirayetini, sabrını kaybetmiş mü’minlere sabır taşı olacak haykıran bir ses lâzımdı; Her ne hallere düçar olurlarsa olsunlar, şükürlerini ulaştıracak, yazacak bir sayfacık bile olsa lâzımdı; Ne olursa olsun hatalardan, günahlardan af dileyecek ve düşmeden dik duracak bir ortadirek ilânatı lâzımdı; Kuruluş ve çıkış amacının birinci gayesi olan kalpleri aydınlatma ve nurlandırma lâzımdı; İnleyen, sızlayan, nâlân edenlerin acılarını İslâmî, imanî ilâçlarla tedavi edecek eczane misal yayınlar lâzımdı; Allah, peygamber, Kur’ân ve İslâmiyet sevgisini Nurlar’la kalplere dolduracak neşriyat lâzımdı; Helâli, haramı, dünyalığı, ahiretliği bilen ve öyle de yaşamaya çalışacak fertlerin yetişmesi için Nurlu talim ve terbiye lâzımdı; Cenab-ı Hakk’ın rızasını bütün yukarıdaki “lâzımdı” cümleleriyle tahsil etmeye, elde etmeye bir alem, bir bayraktar ve bir rehber: HAKİKATIN GÜR SESİ; YENİ ASYA GAZETESİYDİ!..

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