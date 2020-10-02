Âdâb, edeb ve menfaat

Âdap, edeb ve her yaptığı işi menfaatleri doğrultusunda şekillendiren insanlar…

İslam ahlakına sahip olan her bir Müslüman âdâbı da edebi de bilmelidir.

Menfaat denen şeyin her insan için, her Müslüman için nerede başlayıp, nerede biteceği ve aslının, astarının da ne olduğu çok iyi araştırılıp öğrenilmelidir.

İnsanın inançları ve müslümanın imanı her konuda olduğu gibi âdâp ve edep de kendilerini daima; yalansız, riyasız bir doğru yolda olmaya sevk edici, yönlendirici bir tesirli etkendir.

Allah korkusunun olmadığı, iman ve inanç zafiyeti özellikle gençlerimizi menfaatlerinin esiri ve müptelası yapmış.

Eskiden gençler ne olacağım, okuyunca hangi mesleği öğreneceğim, kendime ve aileme, milletime nasıl faydalı olacağım diye düşünürler ve bunu bir idol, ideal haline getirirler, yaşayışlarının, hayatlarının tam olarak hedefine koyarlar, sağlam bir şekilde oturtturlardı, şimdi zamanımızda ise gaye ve hedeflerinde yalnız ve yalnız menfaat olduğu için bu genç yaşlarında karakterleri zevkime, keyfime, lezzetlerime, hayallerime uygun ne olacağım, ne edineceğim, bunlar için neyi nasıl kazanacağım olmuş…

Âdâbın ve edebin olmaması insanları, özellikle de gençlerimizi dini inançlardan, imani temel konulardan alabildiğine uzaklaştırmıştır… Terbiye dahilinde ne anne-baba, ne aile büyükleri, ne de eğitimciler dinlenmiyor, onların dedikleri kâle alınmıyor, kendi ifadeleriyle takılmıyor.

Menfaatlerin şekillendirdiği karakterler ancak ahiret inancı, Allah korkusu ve kuvvetli bir iman ile müspete çevrilebilir ve ebedi âlemin menfaatlerin kazanılmasına kanalize edilebilir.

İmanın, islâmın, Kur’anın, Allah korkusunun hakim olduğu edebli, âdâblı gençleri görebilmek ümidiyle elimizden gelebilen her türlü gayreti gösterebilmeliyiz inşallah.