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23 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Akılla; mertebe mi inkıraz mı?

Rifat OKYAY
23 Temmuz 2023, Pazar
Her zaman ve zeminde akıllı olduğunu ve bu akıllılığın da kendinden olduğunu kanaatine varmış, inanmış ve bunu inadına savunan insanlar vardır.

Kudsi Kur’an ve iman hizmetinde öncelikle ve kesin olarak ifade edelim ki, bu aklın hiç etkin etkisi ve tesiri yok.

Teslimiyetin, güven ve sıddıkiyetin, samimi ve imanlı hizmetin işlerine aklın hissi ve bencil tavırları gölge düşüremez. 

Şöyle bir bakarsak Kur’an hakikatlerinin tesirlerinin, imani ve İslami izahların esasatı, düstur ve prensipleri kale surlarından daha sağlam ve yüksek bir şekilde nazarımızda ve amelimizde yer aldıktan, kabullenilip yapıldıktan sonra aklın düstur ve prensiplerinin müdahale ve sahiplenme hareketleri daima sınıfta kalır.

İmanı, Kur’ani hizmetlerde önce teslimiyetle teslim olanların akıllarına müracaatla sonraları sınıfta kaldıkları veya bir baş, bir mevki, bir menfaat yolunda hizmetleri haleldar ettikleri çok görülmüştür. 

Hani yeryüzünde böbürlenerek, gururla, enaniyetle, hodperestlik, hodendişlik ve hodgamlıkla yürümemek, gezmemek hakikatı var ya; bir bakıma aklın kendini beğenmişliğinin, hodfüruşluğun, akılsızca zannettiği gem ve firenin insan tarafından yine insana özellikle dediğinin, iman hizmetlerde kullanılması ve bunun da marifet sayılmasıdır. 

Bir de şu tevazu ve boyun eğmişlik kisvesi altında güya teslimiyetle aklın zarara doğru kullanılması var ki; bu da en tehlikeli bir haldir. Cenab-ı Hak böyle hallerden ehl-i hizmeti, ehl-i Kur’anı muhafaza etsin inşallah. 

Hemen müdafaa ve hücum vaziyeti alınmasın. Aklın her hali için İbni Sina’yı, Farabi’yi düşünün. Avrupa filozoflarının insanlık âlemini bu akılla bayır aşağıya bütün insanlığı nasıl koşturdu başaşağı, alaşağı ettiğini gözlerinizin önüne getirin.

Bazı hakikatları düşünmemekle veya göz önüne sermemekle varlıklarını yok kabul edemeyiz.

Aklını hizmete feda et, Kur’an, iman, İslamiyet yolunda aklını bütün hissiyat ve duyguların elinden azad et. Hizmete, sadakat, uhuvvet, tesanüd ve fedakârlığı teslim ol ve rahat et. Bakmışsın, pusudaki aklında rahatlamış, sana teslim olmuştur. 

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