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26 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Allah var, her şey var

Rifat OKYAY
26 Mart 2023, Pazar
İhlasın devam ettirilmediği bir ortamda, uhuvvet de, sadakat de, aşk da, şevk de, ümit de gider, toz olur, hatta buhar olur gider.

İnsan da eğer farkına varmazsa veya ikaz edilmezse kendisini ve hizmetini adem alemlerine, yokluklara atar ve kaybolur gider.

En mühim olan şey ihlasın kazanılması gibi gözükse de onu devam ettirebilmek daha ileri bir seviyede mühim oluyor, önem kazanıyor. 

Eğer ihlas giderse insanın hem kendisinde hem de muhataplarında riyakârlık, kendisinde bir özellik yok olduğu halde varmış gibi davranmak şeklinde durumlar neşvünema bulur. Hem şahısta hem de muhataplarında hezimete, aşağılık derecelere doğru hareketler ve meyiller artar. Ama kişi bu durumda yapılması gerekeni, kendi nefsî menfaatlerinden dolayı maalesef yapamaz ve yerine getiremez.

“Tasannu” diye bir sıfat var. Allah kimseyi bu tasannu belasına düçar eylemesin. Elbette ki ihlasından taviz vermeyenler buna fırsat vermek istemezler fakat onların ihlasının ilk vurulacağı nokta tasannudur, hodfüruşluktur, hodperestliktir, hodendişliktir. 

Dayanıklı tuğla olmadan ne çamur, ne kireç, ne saman tozu ne de çimento duvarı tutar. O zaman dayanıklı duvar, kireç, çimento misali, “hizmet adamıyım” diyen adama dostane davranmak, onunla omuz omuza vermek, birbirine dayanmak, kuvvet alıp kuvvet vermek ve çatlaksız, sızıntısız, yekpare/bütün ve küll olmak gerekir.

Hiç kimse yoktur ki hayatında bir başkası veya bir başkaları tarafından yolda bırakılmasın, unutulmasın ve ihmal edilmesin. İşte en büyük acıya, üzüntüye/eleme neden olan sadakatsizliğin yapılmaması ve sadakatin de, Kur’an’a, imana, İslam’a, Risale-i Nurlara ve Bediüzzaman’a kadar çok içten ve samimi olarak ihlaslı ve uhuvvetli olarak yapılması, hizmete talip olanların elinde bir işaret bayrağı, bir alem olması gerekmektedir.

Bundan gayrısı ise Rabbimizin taahhüdüne, inayetine, ihsanına ve ikramına matuftur/bunlara bakar. Ne eleme, ne endişeye, ne vesveseye, ne de ümitsizliğe gerek yoktur. Allah var her şey var. Gam, keder ve ümitsizlik ise bilakis yoktur, olamaz da. 

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