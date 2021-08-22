Bizim çocukluğumuzda, altmışlı yıllarda çok kullanılan ve çok sığınılan birkaç cümle vardı. Hangi konuda mı? Din, diyanet, amel ve itikat konularında…

Yukarıdaki konuların birinde sohbet yapılıyorsa veya bir sual sorulmuşsa veya anlatılacak bir şey varsa; insanlar bilmiyorum, bir bilene soralım, bu konu dinî bir konu, mütehassıs ve ehil birisine soralım, danışalım demezler, diyemezlerdi ve bu sosyal hayatta kabul görmüş bir yara ve sıkıntı idi.

Şu cümlelerle cevaplar çokça verilirdi: “Benim babam, benim dedem beş vakit namaz kılar, filan Cumaları takip eder, hiç kaçırmaz, bizler mübarek geceleri hiç boş bırakmayız, simit, tatlı dağıtırız… Sabaha kadar bütün birikmiş namazlarımızı kılmaya çalışırız…” vb. birçok mazeret değil de, bilgiçlik taslayan cümleler kullanırdı.

Zamanımızda mazi kıt’asının ayinesi gibi bu tarz cümlelerin kullanımı sosyal hayatımızda devam ediyor. Bir iki farkla ki, “benim hanım çok dindardır… çocuklarımı Kur’ân kursuna yolladım… Her kandilde televizyon programındaki duâlara hepimiz amin deriz… Cenaze namazlarını kaçırmamaya çalışırım…” vb.

İşin aslı ve sözün kısası bu eksik, hatalı ve zararlı mazeret bildirimi cümleleri ve halleri; maalesef zamanımızda kuvvetli bir inkâr-ı uluhiyet, sefahet ve dalâlet fikir, düşünce ve tesirleri; hücumu ve saldırıları karşısında mukavemet edemeyerek, mağlûp ve mahçup bir vaziyette yaşanır, yapılır, söylenir hale gelmiştir.

Demek ki önemli olan en yakınımızda olsa birilerinin elinin ucuyla yaptığı ibadet, itaat ve kulluklar değildir. Bizlerin Yaratıcıya karşı kendi irademizle, kendi isteğimizle yapabildiğimiz ve O’ndan medet beklediğimiz hallerimiz ve ibadetlerimiz ve kulluğumuz…

