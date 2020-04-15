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15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bazen de farklı

15 Nisan 2020, Çarşamba
Bazı vakitler vardı ki, kıymeti cihâna değer.

Namaz, duâ ve bütün ibadetlerle, kulluk hal ve vazifeleriyle her hal ve halimizle; Huzur-u İlâhi’de bulunma vakti, vakitleridir. İşte bu vakitler de kendimizi dünya ve dünya metaından sıyıralım ve O’na, O’nun varlığına hulus-u kalb ve haşyetle, havf ve muhabbetle teslim olalım... Bu vakitlerin yakalanmasına, değerlendirmesine en yakın olan hallerimiz ise hastalıkların ortaya çıktığı zamanlardadır... Değerlendirelim, fırsatı kaçırmayalım.

Evet, bizler her şeyi maddî varlığı ile görüyoruz ve değerlendirme de bulunuyoruz, ama herşey maddî değildir. Madde bizi kıskacında boğmadan, manaya, manevî güce ve kuvvete kendimizi inandırmalıyız ve esas itibariyle maneviyata teslim olmuş, maneviyatın emrinde bir ilâhî ve kudsî bir mana bize hakim olmalıdır. Hayatımızda duâ ve niyazla isteyip O’nun ibadetlerle bize verdiği, ihsan ve ikram ettiği manalı duâ vakitlerini devamlı bir şekilde kendimizde hakim ve muteber kılmaya çalışmalıyız.

Kâinatta zerre kadar israf yoktur, görünmüyor. İnsanoğlu kendi yaptığı israflarla, kanaatsizliklerle kendi eliyle hem kendine hem de insanlığa; sefahati, sefaleti, dünya sevgisini ve hırsını, belâ ve musîbetlere dâvet ediyor, çağırıyor. Allah’ın emir ve iradesi tahtında dünya hayatındaki herşeyde, her iş de, her fiil ve davranışta; uhrevî bir kazanç, huzur ve rahat vardır. Ebedî saadetin pencereleri kanaatla, ibadetle ve taatle açılır ve ulvî manalarla dolu kudsî manzaralar; ruha, kalbe ve akla seyrettirilir.

Rabbimiz hayatı, rızkı ve nimetlerdeki devamı yaratarak muazzam bir vefa, rahmet, rahimiyet, şefkat ve merhametle bizlere değer veriyor ve bütün isimlerinin bütün manalarıyla bizleri kucaklıyor. Bize düşen görev, vazife ise bir vefa göstermektir. Bütün bunların varlığını ve devamını O’ndan bilmeli ve O’na minnetle, hürmetle, ibadetlerle kullukta bulunulmalıdır. Çünkü kendisine bir adım yaklaşana bin adımla yaklaşan ancak ve ancak yalnız O’dur. Öyleyse O’nu dinleyelim ve O’nun rahmet-i vasiasında/geniş ve sonsuz rahmetinde kendimizi bulalım.

Şimdiler de herkes doktor olmuş... Bilen bilmeyen başkalarına reçete yazıyor... Kendine göre, ninesine göre ilâçlar hazırlıyor ve herkese tavsiye ediyor. Bu konuda tabipleri dinlemenin, hâzık hekimlerin tavsiyelerine uymanın dışında bir yol yoktur. Her mesleğe ve ihtisas sahalarına saygıda kusur etmemeye gayret göstermek zorundadır. Hastalıklar bir cihette zatidir. Aynı hastalığa farklı vücudlar farklı tepkiler verebilir. İlâçların, devası da farklı farklı olabilir... Bu konuyu ve en doğru teşhis ve tedavileri gelin hâzık, dindar ve maharetli, gayretli hekimlerimize bırakalım.             

Bazı olağanüstü zamanlarda en çok lâzım olan şeylerden biri de ümitsizliğe düşmemektir. İnsanı belâ, musîbet ve hastalık bir yıkarsa, ümitsizlik, yeis bin yıkar ve insanı devirir. Allah’tan hiçbir konuda, hiçbir zaman ümit kesmemek, yeise düşmemek ehl-i imanın şiarı, vasfı, özelliği olmalıdır. Müslümanlar ve insanlık ancak ümitvar oldukça en çetrefilli ve belâlı işlerde Allah’ın avn ü inayetiyle muvaffak olacaklardır inşaallah.                

Eğer hastalıklar belâ, musîbet gelmişse Rabbimin izniyle hoşgelmiş... Elhamdülillah deva da, tedavi de, sabır da, ümit de, şifa da ve inayet de Rabbimizden gelecek ihsan ve ikramların içerisinde... O’nun emir ve iradesine boyun eğip, ibadet ve taatle bekleyelim inşaallah.

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