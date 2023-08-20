Bilmek ve bilmemek

Hayatımızda geçerli olan bir kural vardır; bilerek veya bilmeyerek işler yapmak, fiilleri gerçekleştirmek.

Ama bu kural daima bilmeyerek yaptığımız işlere yaslanır ve onun hükmü ile icra olunur. Eğer bilerek yapılan işlerde bir hata, bir eksik olursa o taktirde yine bilmeyerek yaptım yastığına yaslanılır.

İnsan hakkaniyetli davranırsa evet şu şu işi bilerek yaptım, şunu şunu da bilmeyerek yaptım. Her iki işi de sahipleniyorum derse mesele yok.

Yalan söyledikçe, riyakarlık yapıldıkça, gizli, gizemli işler oldukça, kaytarılmaya çalışıldıkça ve kandırma işlemlerine soyunuldukça; illaki bilmeyerek yapılan menfi halleri kabullenme ve silme havuzuna atılır. “Bilmeyerek yapmış yahu” denilir.

Şu fani geçici hayatta özellikle de hizmet-i imaniye ve Kur’aniye’de bulunuyorum iddiasında olanlar ve söyleyenler “bilerek, bilmeyerek halleri ve söylemlerinde” mert olmalıdırlar, mertçe konuşmalı mertçe hareket etmelidirler.

Sıddıkıyet, sıdk, doğruluk, dürüstlük, harbilik hizmet mesleğinde fıtri birer değer olmalıdır.

İnsan işlerini daima bilmeyi, bilerek, isteyerek, şuurla ve çalışarak yapmayı istemeli, özenmeli ve yapmalıdır. Hatta hayalleri bile bilerek yapmaya odaklanmalıdır.

Bilmeyerek değil, bilerek yapmak; bizim şiarımız olmalıdır ve buna gayret gösterilmelidir.

Bilmemek mazeret olarak kullanıldıkça; bilmek ve öğrenmek, yapmak hep rafta kalır.

Hesabını kitabını yaparak bir gayret ve hamiyet içerisinde olmak müsbettir ve müsbet neticeler verir. Müsbet neticede ise faydalı, iyi güzel meyveler verir.

Bizlerin gayesi her türlü menfiiliğe yol açan “bilmemek” değil, her türlü müspet neticeler ve meyveler verecek olan “bilmek” olmalıdır.

