"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Bin defa daha

28 Haziran 2019, Cuma 00:01
Yaz mevsiminin fiilen yüzüne merhaba dedik.

Sıcaklar, tatiller ve her çeşit nimet bolluğu içerisinde yaz mevsimini her türlü nimetleriyle yaşıyoruz.

Okullarımız tatil oldu. Özellikle de ilköğretim talebelerinin sevinçlerine diyecek yok. Çocuklarımızı eğer seviyorsak, onlara kıymet veriyorsak ve dünya güzellikleriyle birlikte ahiret güzelliklerini de kazansın istiyorsak; dini terbiye ve eğitimleri noktasından da onlarla alakadar olmalıyız. 

Elhamdulillah çocuklar için hemen her dini mekanda yaz Kur’an kursları açılıyor, açılmış, açılır da… Bize düşen vazife anne-baba, abi-abla, öğretmen-eğitimci elimizden geldiği kadar, kavl-i leyyin ile; tatlı söz, güleryüz ve güzellikle çocuklarımızı bu Kur’ân öğrenme ve okumalarına yönlendirebilmeliyiz.

İlköğretim çocuklarına ve okula başlamamış çocuklarımıza dini eğitim konusunda ısrarcı olacağımız yaşlar onların bu yaşlarıdır. Unutulmaz her zaman geçerli atasözümüzü unutmayalım. “Ağaç yaş iken ve fidan iken eğilir, şekil verilir…”

Ebeveynin fedakârlık yapacağı, gerçekten çocuklarını ellerlindeki en güzel imkânlarla koruyup kollayacağı ve ödüllendirileceği zamanlar onların hayatlarında nadirdir. Çocuğun hem dünyasını hem ahiretini mamur edeceği, süsleyeceği ve ebedi hayatı kazanmaya vesile kılacağı zamanlar dini eğitime başlama ve devam ettirme yaşları, zamanlarıdır.

Gerekirse çocuklarımıza vaadlerde bulunacağız. Hediyeler alacağız. Mükâfatlarını önceden söyleyeceğiz ve hazırlayacağız. Ve bunu yaparken de kendi bütçemizi göz önüne alacağız. Ta ki bizlerde zor durumda kalıp vaadimizi boşa çıkarmayalım.

Haydi çocuğumuzun, torunumuzun, yeğinimizin, komşu çocuğumuzun, tanıdıklarımızın çocuklarının ellerinden tutalım ve onları Kur’an okumaya, dini terbiye verdirmeye birlikte güle oynaya götürelim, gidelim. Gerekiyorsa birkaç gün onlarla birlikte olmaya, hocalarımızla tanışma ve kaynaşmalarına yardımcı olalım. Gidecekleri mekanlara götürelim, getirelim.

Onların kazanacağı sevinçleri kendi sevincimizi göstererek pekiştirelim ve kazandırmaya çalışalım. Allah’ın, Peygamberin ve Kur’an’ın hayatımızdaki huzur ve ebedi sevinçlerle ne kadar büyük bir ilgisinin olduğunu fiili olarak anlatmaya ve benimsetmeye çalışalım.

Unutmayalım ki dinin bütün emirleri bir gelene bin defa daha fazla yansır.

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cezaevi yönetimleri ‘Ali kıran baş kesen’ olmuş

    ANKA Haber Ajansı Genel Koordinatörü Bulut: Hedefimiz özgür gazetecilik

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden kazası: 36 ölü

    İlkokula başlama yaşı 69 ay oldu

    Hakan Atilla tahliye oluyor

    Elektriğe zam

    Hong Kong'lu göstericilerden demokrasi sloganı

    Macron: Askeri gerilimin tırmanmaması için her şeyi yapacağım

    Hrant Dink davasında mütalaa açıklandı

    İyi Parti'den 'parlamenter sistem' çağrısı

    Ford, 12 bin çalışanını işten çıkaracak

    'İran'la savaş istemiyoruz'

    AKP kaynıyor

    Millet iradesi kendine geldi... İmamoğlu mazbatayı ikinci kez aldı

    İdlib'de iki sivil daha öldü, dört sivil daha yaralandı!

    NATO Toplantısında olan Akar'dan F-35 ve S-400 değerlendirmesi

    Uluslararası Af Örgütünden İran'a 'işkence' suçlaması

    Yeni skandal: Boeing 737 Max'lerde bir hata daha tespit edildi

    İki saatte iki kez: Rejim güçleri TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Öncelik hukuk ve adalet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ANKA Haber Ajansı Genel Koordinatörü Bulut: Hedefimiz özgür gazetecilik
    Mehmet KARA

    Haklısın kardeşim!
    Faruk ÇAKIR

    Yeni Ömer’ler gelir mi? (2)
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasilerin hatırı değil, hakkın hatırı...
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah mülkü dilediğine verir
    Risale-i Nur'dan

    Hayat, taklit edilemez bir İlâhî mühür
    Cevher İLHAN

    Millet “demokrasi” mesajı verdi
    Şemseddin ÇAKIR

    Müsbet hareket

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.