Bin defa daha

Yaz mevsiminin fiilen yüzüne merhaba dedik.

Sıcaklar, tatiller ve her çeşit nimet bolluğu içerisinde yaz mevsimini her türlü nimetleriyle yaşıyoruz.

Okullarımız tatil oldu. Özellikle de ilköğretim talebelerinin sevinçlerine diyecek yok. Çocuklarımızı eğer seviyorsak, onlara kıymet veriyorsak ve dünya güzellikleriyle birlikte ahiret güzelliklerini de kazansın istiyorsak; dini terbiye ve eğitimleri noktasından da onlarla alakadar olmalıyız.

Elhamdulillah çocuklar için hemen her dini mekanda yaz Kur’an kursları açılıyor, açılmış, açılır da… Bize düşen vazife anne-baba, abi-abla, öğretmen-eğitimci elimizden geldiği kadar, kavl-i leyyin ile; tatlı söz, güleryüz ve güzellikle çocuklarımızı bu Kur’ân öğrenme ve okumalarına yönlendirebilmeliyiz.

İlköğretim çocuklarına ve okula başlamamış çocuklarımıza dini eğitim konusunda ısrarcı olacağımız yaşlar onların bu yaşlarıdır. Unutulmaz her zaman geçerli atasözümüzü unutmayalım. “Ağaç yaş iken ve fidan iken eğilir, şekil verilir…”

Ebeveynin fedakârlık yapacağı, gerçekten çocuklarını ellerlindeki en güzel imkânlarla koruyup kollayacağı ve ödüllendirileceği zamanlar onların hayatlarında nadirdir. Çocuğun hem dünyasını hem ahiretini mamur edeceği, süsleyeceği ve ebedi hayatı kazanmaya vesile kılacağı zamanlar dini eğitime başlama ve devam ettirme yaşları, zamanlarıdır.

Gerekirse çocuklarımıza vaadlerde bulunacağız. Hediyeler alacağız. Mükâfatlarını önceden söyleyeceğiz ve hazırlayacağız. Ve bunu yaparken de kendi bütçemizi göz önüne alacağız. Ta ki bizlerde zor durumda kalıp vaadimizi boşa çıkarmayalım.

Haydi çocuğumuzun, torunumuzun, yeğinimizin, komşu çocuğumuzun, tanıdıklarımızın çocuklarının ellerinden tutalım ve onları Kur’an okumaya, dini terbiye verdirmeye birlikte güle oynaya götürelim, gidelim. Gerekiyorsa birkaç gün onlarla birlikte olmaya, hocalarımızla tanışma ve kaynaşmalarına yardımcı olalım. Gidecekleri mekanlara götürelim, getirelim.

Onların kazanacağı sevinçleri kendi sevincimizi göstererek pekiştirelim ve kazandırmaya çalışalım. Allah’ın, Peygamberin ve Kur’an’ın hayatımızdaki huzur ve ebedi sevinçlerle ne kadar büyük bir ilgisinin olduğunu fiili olarak anlatmaya ve benimsetmeye çalışalım.

Unutmayalım ki dinin bütün emirleri bir gelene bin defa daha fazla yansır.