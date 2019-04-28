Biz elimizden geleni yapalım

Çocuklarımızın özel eşyaları muhakkak ki olmalıdır. Bu eşyalarına sahiplenmesini sağlamak demek, bu konuda onları eğitmek bir cihet de hayatı sahiplenmek anlamına gelir. Aidiyeti öğrenmek demek; kazanmayı, sahip olmayı ve saklamayı öğrenmek demektir.

Eşyalarına saygılı olduğunuz bir çocuğun, düşüncelerine saygı göstermemek düşünülemez bile… Her ne konuda olursa olsun çocuğun fikrine müracaat etmekle de ebeveynin ve eğitimcilerin bir kaybı olmaz. Elbette aynı görüşleri paylaşmak her zaman olmayabilir. Kendilerine ait eşya ve fikirler içinde bu fark etmez. O zaman müsamahalı ve geniş olmak, kucaklayıcı ve sevgi dolu olmak… Neticeyi alabilmek için daima müsbet düşünmek ve düşündüğümüz müsbetleri çocukla birlikte hayata geçirmek önce anne-baba, eğitimciler ve diğer çevre faktörlerinin vazifesi olmalıdır.

Çocuğun yeteneklerini, kabiliyetleriyle yapabilecekleri becerileri kabul etmenin yolu onlardan küçük büyük demeden birşeyler yapmalarını istemekten geçer. “Sen kabiliyetlisin” demekle çocuk kabiliyetli olmaz. Eğer onların çok iyi yapabileceği işleri, yanlış yapsa bile onlara yaptırabilirsek, çocukların hem kabiliyetlerine bir faaliyet vermiş oluruz hem de; eğitimin bütün faktörlerinin, birimlerinin faydalanabilecekleri bir sağlıklı ölçme ve değerlendirme işi de çocuk açısından yapılmış olur.

Çocuk için başarıyı değerlendirmek; önceden cesaretlendirmeyi, şevk ve ümit vermeyi ve yerli yerinde ve zamanında överek yeteneklerini takdir etmekten geçer. Biz elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıp önlerine koyduktan sonra gerekli değerlendirme ve tercihleri çocuğun yapabildiği kadarıyla, yaş durumlarına göre saygıyla karşılamak gerekmektedir.

Bilhassa çocukların tercihleri değerlendirilirken onların eğlenceli ve oyunla olan tercihlerde bulunmalarından hemen korkmamak lâzım. Belki bu tercihlerini müsbette ve faydalıya doğru kanalize etmek ve yönlendirmek gerekir.

Fizikî görünümleri ve maddî vücudları noktasından çocukların tercihlerini ayrı bir değerlendirmeye tabi tutmak da yanlış olur. Bu konuda onların toplum, aile ve anne baba nazarında esas önemlerinin, değerlerinin manevî noktalardan; kalbî, ruhî ve akıl sağlığı açısından olduğunu bunun da ancak sevgi yumağı içerisinde ortaklaşa yoğrularak ortaya çıkmasının mümkün olduğu ihsas, irae edilmeli ve anlatılmalıdır. Anlamaz demek yok!.. Her yaşın kendisine göre anlayabildiği herkes için çok önem arz eder.

Biz elimizden geleni yapalım netice Allah’a aittir. Biz bu cümlenin çocuklar üzerindeki kerametlerine daima inanalım.