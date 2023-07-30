Bursa pikniğinin düşündürdükleri

İçtimai/sosyal hayatı yaşatan ve hatırlatan toplanmalar ve bu toplanmalar içerisinde yapılan her türlü faaliyete sebeptir piknikler.

(Yer seçme, manzara seçme, sessizlik, sükûnet, ailece bir olmak, arkadaşlarla, dostlarla beraber olmak, hatta uzaktan yakından gelecek tanıdık/tanımadık misafirlerle birlikte olmak. Yeme-içme, küçüklerle- büyüklerle kısa zamanda oyunlar oynamak ve yarışmalarda bulunmak.)

Risale-i Nurları okuyan Kur’an talebeleri için, pikniklerde, yukarıdaki neredeyse her faaliyet yer almakla birlikte bunlarla beraber başka şeyler de bulunur. Bunlar; ders yapmak, namaz kılmak, Kur’an okumak ve cemaatin-cemiyetin hayrına güzel, faydalı, müspet, hayırlı sohbetlerde bulunmak, fikir alışverişlerinde bulunabilmektir.

Bursa pikniği, kadim mekan Uludağ’da yapıldı. Üç yüzün üzerinde katılımcı oldu. Saat 9.00’da başlayan piknikte saat 11.00’e kadar sohbet, tanışma, gezme, görme, çay içme, ailelerin ufak çapta kahvaltıları yer aldı. Saat 11.00’de, emekli öğretmen Ramazan Oruç’un Risale-i Nur dersi dikkatle dinlendi. Çay arası verildi. Daha sonra, öğlen namazı hazırlıkları için verilen araya kadar, Bursa Yeni Asya Derneği Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu’nun Risale-i Nur dersi dinlendi.

Ve öğle namazı hazırlıkları için ara verildi. Ezan-ı Muhammedi’yi Rıdvan ağabey okudular. Suat kardeşimizin kameti ile öğle namazına kalkıldı ve cemaatle namazımızı kılıp tesbihatımızı yaptık. Namazı Ramazan hocaefendi kıldırdılar. Namaz dersimizi de Kırmasti’den Dr. İsmail Uzun abimiz yaptı.

Namaz, tesbihat, ders derken, bir de Davut Oruçoğlu ustamızın mübarek ellerinden dökülmüş köfteleri yemeye sıra geldi. Ona yardımcı olan gençlerimizin gayretleri/hamiyetleri, unutulmayacak ve dua edilecek kadar fazla ve önemliydi.

Yemekten sonra, Yeni Asya Neşriyat’ın sergisi vardı. Uludağ’ın uzun, yemyeşil ağaçları arasında, pikniğe gelen herkes, istisnasız bir şekilde iki Mehmetlerin yaptığı leziz muhteşem çayları yudumladılar.

Yapılan anons üzerine sohbet alanına toplanan misafirlerimiz, son Risale-i Nur dersini Bursa’nın en eski iştirakçisi Dr. Şemsettin Kurtulmuşlar’dan dinlediler.

İsimlerini zikrettiğimiz ya da zikredemediğimiz herkesten Allah razı olsun. Cenab-ı Hak; Kur’an’la, imanla, İslam’la nice pikniklerde buluşmayı nasip etsin.

