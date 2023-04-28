Bursa’ya mevlide bekleniyorsunuz

Nur cemaatinin en büyük özelliği; tesanüd ve ittihad içerisinde, uhuvvetkârane iman, Kur’an ve İslamiyet hizmetine dört elle sarılmasıdır.

Yüz küsur senelik Nur hizmetleri mazisine doğru gidersek bu uhuvvet ve tesanüdün zirve noktalarda seyir ettiğini görürüz.

Böyle ahirete bakan ve hususen ehl-i imanın imanlarının kurtulmasına vesile olabilecek muazzam bir davanın en bariz bir özelliği de yapılan işlerin ihlas ile yapılmasıdır.

İhlasla yapılan işlerde tesanüdünün de, ittihadında, uhuvvetin de, şevkin de, aşkın da, ümidin de nurâni bir renk aldığını, nurlandığını; alakalı ne varsa Nurlara gark olduğunu görürüz.

Bu ihlas, uhuvvet, tesanüd, ittihat, aşk, şevk meseleleri; Nur hizmetleri dairelerinde zikredilirken çok daha fazla bir şekilde istenilen bir hususiyet daha vardır; irtibat. Ama nasıl bir irtibat; müfritane bağ kurma, bağlılık göstergesini daima kontrol etme.

Türkiye’de yetmişli yıllara kadar irtibat, haberleşme ve insanların birbirlerine ulaşması, bu şekilde yaygın olan haberleşme vasıtaları olmadığı için çok zor oluyor ve zor yapılıyordu. Nur hizmetler içerisinde bulunan Risale-i Nur talebeleri için ise irtibat gerekliydi. İrtibat, haberleşme ancak posta yoluyla, telgraf veya mektupla ya da çok lüks olarak telefonla yapılabiliyordu.

Lahika mektupları Risale-i Nur Külliyatı içerisinde bu şekilde yazılan mektuplarla doğmuş. Ve irtibatı büyük ölçüde sağlamış. Yüz yüze ise çok az gerçekleşebilmiş.

Zaman içerisinde her türlü haberleşme ve irtibat yolu fazlalaşsa da yüz yüzenin yerini hiçbirisi alamamıştır. Hatta tarihi seyri içerisinde Nur hizmetleri dairesinde bu irtibat için mahkemelere düşmek, hapishanelere girmek ve basında aleyhimizde yazılar yazılmasından bile memnun olmak; irtibata, haberleşmeye, bir bakıma görüşüp konuşmaya vesile olduğu için tercih edilir bile olmuştur.

Sözün kısasının en anlamlısı bu yazı için diyoruz ki: İhlasla, uhuvvetle, tesanüdle, ittihatla, aşkla, şevkle ve ümitle NUR KARDAŞLARIMIZLA görüşüp konuşmak, hasret gidermek, hizmetlerimizi tadât etmek ve en eskimez bir âdetimiz olan MÜFRİTANE irtibatı gerçekleştirebilmemiz için 30 NİSAN PAZAR günü BURSA’DA önümüzde duruyor ve bizleri bekliyor.

Pazar günü öğle namazına müteakip icra edilecek GELENEKSEL BURSA BEDİÜZZAMAN MEVLİDİNE HERKESİ BEKLİYORUZ.