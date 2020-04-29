Buyur etmek; kovmak

Ümit, müsbet ve iyi beklentiler, faydalı hedefler Allah’a hakkıyla inanan mü’minlerin şiârı olmalıdır.

Güzel ve hoş bir dinî hayatın olmazsa olmazları; erken kalkmak, dinî vecibeleri yerine getirmek, okumak ve gün boyu yapacağımız her işimizi Allah’ın rızasına uygun olarak yapabilmek plan ve programlarını ayarlamak ve tesbit etmek, Müslümanın günlük faaliyetlerinin özeti olmalıdır.

İnsan herşeyden önce kendisi olmalıdır. Kendisini okkalamalı, kendine göre ne olup olmadığını anlamaya çalışmalı ve öğrenmelidir. Kendisini bilen ve her türlü kabiliyetleriyle anlayabilen insan; hem kendisine faydalı olur hem de başkalarına...

Müsbet hareket, olumlu ve faide gözeterek davranmak insanın mükemmeliğinin birinci göstergelerindendir. Müsbet hareketin çok manileri ve belâları olur. Müsbet insanın üzerine üzerine gelirler. Çok sabır, duâ ve Lâhavle lâzım...

Başarısızlık insan hayatında vardır. Unutmamak lâzım ki; her başarısızlık gelecek bir başarının habercisidir. Sabır ve tevekkülle Allah’a iltica ederek beklemek lâzımdır. Demek ki başarısızlıkları dert etmemek, kafaya takmamak gerekiyor. Dert edilecek ve kafaya takılacak şey Allah’a karşı vazifelerimizdeki, durumumuz, konumumuz, eksiklik ve yanlışlıklarımızla, bunların nefsimizle muhasebesi olmalıdır.

Hep kendine bakan; güzellikleri ve faydaları sevmemelidir insanım diyen insan. Yaşadığı toplumun insanlarının da güzelliklerini, faydalarını ve kendilerini de sevmeli, sevdirebilmelidir insan. Sevmek sevgiyi getirir ve sevdirir. Zıddı ise zikretmeye bile değmez.

İnsanın, özellikle de mü’minlerin, devamlı olarak başkalarını yargılamak vazifesi değildir. Belki vazifesi; müsbet hareket etmek, Rabbini bilmek ve O’nun bildirdiklerini de yapmak olmalıdır.

Ve ahir kelâm hizmet insanının hedefleri olmalıdır.

İnsan; bu hedeflere de Kur’ânî, İslâmî, imanî, ahlâkî terbiye ile ümit, azim, cehd ve ihlâsla ulaşmaya, kavuşmaya bakmalıdır. Bizleri bu hedeflere ulaştıracak müsbet, güzel ve iyi herşeye evet deyip buyur etmeliyiz. Bizleri bu hedeflerden alıkoyacak ve uzaklaştıracak menfi, kötü ve fena, zararlı herşeyi de HAYIR deyip, başımızdan kovup defetmeliyiz.