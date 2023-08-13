Dikkat çizgisi

Hayat; vücud bulan, meyve veren, neticeleri olan her şeyle güzeldir, hoştur, sevimlidir.

Ölümü veren Allah; vücudu ve hayatı bilelim, görelim, yaşayalım ve ebedi hayattaki vücûd ve hayata bir numune ve basamak olarak vermiştir.

İşte ölümlü dünya noktasından herkes attığı adımı, yaptığı işi ve elde edeceği, muhatap olacağı neticeyi iyi bilmelidir ve ona göre hareket etmelidir.

Ölüm ve hayat, vücûd ve yokluk noktalarından bakıldığında insan bu dünyada daima dengede tutulması lazım gelen bir terazinin iki kefesinde gibidir. Dünya-ahiret kefelerine göre ölçüyü kaçırmadan dengeyi sağlamalıdır.

Söylemlerini; arkalarına sığınmadan kendini fiiliyle ifade edebilmelidir. Ben ben diyerek dünyada yapılacak olan ahiret işlerini yapmayanlar ve erteleyenler ya da inkar edenler her zaman hüsrandadır, zarardadır. Hem dünyasını, hem ahiretini kaybetmiştir.

Hayatı ve hayatın en önemli varlıkları; vücudi her şeyi isteyenler elbetteki hayatın, vücudun, zerreden kâinata her şeyin Rabbi ve Halıkı, Cenab-ı Erhamurrahimin’i bilmeli, hatırlamalı ve daima zikir, hamd ve tesbihte bulunarak hürmet ve muhabbetle O’nu tanıdığını bildiğini ubudiyetiyle yaşayabilmelidir.

Eğer bizler Allah’ın Resullerini, Nebilerini seviyor, dinliyorsak bunu fiiliyatımızla göstererek, Allah’ın ve Resulünün de sevgisini, muhabbetini üzerimize alarak göstermeli, hallenmeli ve edep ve tevazu ile bildirmeliyiz.

Allah’ın bizlere yakınlığı, bizlerin Resulüne ve gönderilen dine olan yakınlığımız kadardır. İşte Hazreti Ebu Bekir’in (ra) başında bulunduğu ve Ebu Cehil’in en aşağı ve kötü noktada sonlandırdığı çizgi... İnsan kendi amel ve ubudiyetiyle bu çizginin neresinde yer alabileceğini iyi düşünmelidir. Ve fiiliyatına buna göre dikkat etmelidir.