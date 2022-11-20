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20 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

“Elif” olmak zor mu?

Rifat OKYAY
20 Kasım 2022, Pazar
Literatürde bilen adam, bilmeyen adam, alim adam, cahil adam gibi alışkın olduğumuz sıfatta adamların yanında zamanınımızda çok bilmişler paralelinde “kendini bir şey zanneden adamlar“ da eşitlemeye dahil olmuş vaziyetteler.

Eskiden çok kullanılan bir tabir vardı; “adam mı oldun?” Şimdi bu tabir bir genelleme ile kullanılabilir; “Adam mı oldular?”

Kendini bilen ve bu bilinçle hareket edenler hiçbir zaman hadlerini aşmazlar, kimseyi küçük görmedikleri gibi kimseye de büyüklük taslamazlar, öyle bir hallere girmezler.

Vazifeden görev çıkaranlar ise toplum hayatımızın satıcı ve pazarlamacı tiplerini oluşturuyor. Her şeyi; her şeyle bilir ve anlar gibi tavırlar takınarak kendilerini pazarlayan, bilmiş ve anlamış insanlar topluluğunu oluşturuyorlar.

Ben şuyum, benim kameti kıymetim, değerim, kıymetim, kalitem budur, bu kadardır diyen insanlar ise mikroskopla bakılacak ve görülecek kadar azlar.

Hasbelkader, oyunlarla, haksız ve yersiz, tarafgirliklerle bir mevki ve makama ulaşabilmiş, tutunabilmiş insanlar bugünlerde başları semanın tamamını kaplamış gibi tavır ve hallerde topluma yön vermeye çalışıyorlar.

Ne olursa olsun liyakat, işbilir, iyi ve halden anlar, güzel hallere vakıf insanlar daima toplumda el üstünde tutulmalıdırlar.

Birinci kural ve beklenti evvela Allah’tan korkan adamlar olmaktır.

İkinci kural ve beklenti , Allah’ın istediği adamlar gibi olmaktır.

Üçüncü kural ve beklenti ise Allah’ın yap dediğini yapan, yapma dediğini yapmayan insanlardan olmak lazım.

İnanç, iman, İslami ve Kur’ani ahlak kaideleri ise, bu üçünün üzerine bina edilebilirlik ve “Elif“ gibi olup “ye “lere hiçbir zaman yer verilmeyerek elde edilir. Önemli olan dosdoğru insan olarak; yamuk insanların bile özeneceği insan olmaktır.

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