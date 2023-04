En büyük hesaplı!

Hayat-ı içtimaiyemizde/sosyal hayatımızda, her dönemde olduğu gibi, bir kısım insanlar, “Devletin devamlılığı esastır.” diyerek, bir kısmı da rejimin devamı için, yine bir kısmı da “milletin menfaatleri” diyerek, hele hele bir kısmı ise, “Devleti de, milleti de, rejimi de, milletin menfaatlerini de biz temsil ederiz, biz koruruz, biz devam ettiririz.” diyerek, zavallılık içerisinde; mevkilere, makamlara, ranta, maddi-manevi kendilerini tatmin edecek menfaatlere talip oldular, bu menfaatleri sahiplendiler veya elde ettiler.

İtibar, üstünlük ve sahiplik kavgasına, yarışına ve hesaplaşmalarına gidildi, şantaj ve menfaat ağları kuruldu. Yani insanlar suçlu olduklarından dolayı değil, kasetlerle ve suçlamalarla “devletin bekası, milletin menfaatleri(!)” esas alınarak bu ağlarla onlara kurulan tuzaklar sebebiyle sustular; bilmiyormuş, görmüyormuş gibi yaptılar.

Şimdi öyle bir basın, neşriyat, yayın ağı düşünün ki yalnız bir akıl yönetiyor ve bir akılla her şey susturuluyor veya yazılıyor, yayımlanıyor. Bunun adı hür, adaletli, hukukun üstün olduğu, bağımsız bir medya değil! Adı yalancı, dolandırıcı, haksız, rekabetçi tanımayan, kendine göre, kendi aklıyla takılan, yayın yapan yandaş medya.

Acaba hiç düşünülmüyor mu: “Allah var! Hesap var! Ahiret var! Hak, hukuk var! Mizan var! Her şeyi bilen, her şeyi her yaptığı işle muvazene edip hesap görecek biri var.

İki günlük dünya hayatı, hangi beyinlerin inanç ve iman ışığında hangi cüretle, hangi hakla tozpembe olarak insanlara takdim ediliyor. Ebedî bir hayat, ince ölçülerle bir hesaplaşmanın ve adaletin hükümferma/geçerli olduğu ahiret hayatı unutuluyor ve unutturuluyor.

Bize düşen en son söz: “Allah var, her şey var!” En büyük hesapçı ve hesaplaşmacı ise yalnız ve yalnız Allah’tır (cc).