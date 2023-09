Enaniyet ve rahat

Bu helâketler felâketler asrında, çeşit çeşit sari [bulaşıcı] ve pek çetin hastalıklar, insanoğlunun ve hususan da mümin ve muvahhid Müslümanların takipçisi olmuş. Hak eden, müstahak olan, günahkâr ve isyankâr olan insanı cezalandıran Cenab-ı Hak, imtihan sırrını en zirve noktalarda tecelli ettiriyor.

İnsan bu ya... Neyle insan, ene ile. Ene, insanı ya aşağılara doğru çekiyor, ya da yukarılara doğru. Eğer insan, imanın nuruyla en iyisine yönlense, yukarıların yukarısına, âlâ-yı illiyyine çıkar. Eğer insan, enesini şeytanın, nefsinin isteklerine bıraksa, aşağıların aşağısına, esfel-i safilîne düşer.

Bir tarafta nur-u iman ile saadet ve selamet, diğer tarafta küfrün karanlıklarıyla felâket ve helâket.

Bu enaniyet asrının en büyük özelliklerinden olan; enaniyet, kendine güvenmek, Yaratıcıya karşı “ben. ben” demek, gurur ve kibirle küfre, dalâlete, ilhada ve sefahete taraftar olmaktır. Bu hâl, yalnız müminleri değil bütün insanlığı yıkan bir illet. Çünkü enaniyet, Müslümanı dinin hakikatinden uzaklaştırdığı gibi, insanlığı da hak dinlerin hakikatlerinden uzaklaştırıyor. İnsandaki her tavrın, her hâlin, her fiilin yönlendiricisi, nur-u imanla boyanmış bir ene olmazsa, insan enesiyle Rabbini imtihan etme gaflet ve dalâletine düşer mahvolur, perişan olur.

Bu zamanda nur-u imanın kuvvet ve nazarıyla insan; İslamî, Kur’anî, imanî her hareketi ve fiili, Rabbi karşısında nerede başlıyor, nerede bitiyor iyi bilmeli.

Şimdi hastalık gibi; ruhu ve aklı tesir altına almış olan enaniyetten nasibini almayan yok. Maalesef. “Bende enaniyet yok.” diyenin derdi, başkalarının enaniyetini ortaya koyarak kendi enaniyetini başkalarına hâkim kılmaktan başka bir şey değildir.

Boynunu büken, mütevazi olan, Allah’ın izzet ü ikramını hâl ve dil lisanlarıyla zikredebilen Müslüman, muvahhid ve mü’minler; bu zalim, gaddar felâket ve helâket asrının arzularına teslim olmazlar. İmanın nuru dairesinde, Rablerinin emirlerinde uyan, terbiye edilmiş bir ene ile rahat ederler.