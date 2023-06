Ertelenirse ne olur?

Şu zamanın dalâletinden, sefahetinden ve inançsızlığından şahıslar değil, fertler değil, aile değil, küçük topluluklar değil, büyük topluluklar değil, milletler değil, bütün bir insanlık öyle bir etkilenmiş ki, bu dalâlet, sefahet ve inançsızlık her şeyi altüst etmiş, perişan etmiş, darmadağın etmiş, başıboş bırakmış ve her şeyi, her işi menfiliğin, faydasızlığın ve zararın eline bırakmış, esir etmiş, tutsak ve çaresiz bırakmış.

Küfür ve küfür ehli canibinden bütün bu zararlar ve adem âlemine, yokluğa, hiçliğe doğru gidiş ise, küfrün, ehl-i dalâletin istikrarsızlığından değil, kararlı ve istikrarlı bir şahs-ı manevîyi ve tesirli bir beraberliği gerçekleştirmesinden ortaya çıkmış, vücut bulmuş ve faal olmuştur. Şunu söyleyebiliriz ve hakikat öyledir de: Dalâlet, sefahet, küfür, ilhad ve imansızlık kolaydır. Çünkü vücut bulacak faydalı şeylere değil, ademe, yokluğa ve hiçliğe gidecek zararlı, menfi şeylere çalışır ve bunlardaki geçici menhus lezzetler, onları işleyenleri bu dünyada geçici olarak muvaffak ederler. İmanın, inancın, tevhidin, ehadiyetin, Vahdaniyetine varlık alemin de gözükmeleri, parlamaları elbette imtihan sırrı itibari ile müspet gayret, çalışma ve sabır iledir. Geçici bir âlemin kazanılması ve bu kazanımın devam ettirilmesi için sarf edilen çalışmaların ve gösterilen gayretlerin bir kısmının bâkî bir âleme ve bu bâkî alemin kazançlarına sarf edilmesi, ehl-i imanın olmazsa olmazı, hedefi, gayesi olmalıdır ve bu yolda alışkanlıklar da olmalıdır. Madem ki ehl-i küfür, şahs-ı manevî meydana getirerek, ehl-i imana karşı galip gelebiliyor. Ehl-i imanın kalplerini ve akıllarını nefislerine karşı mağlup ederek muvaffak olabiliyor. O zaman ehl-i imana lazım olan hâl ve hareket ise, Kur’an’ın, imanın, İslamiyetin, farzların ve sünnetlerin teşkil edeceği bir şahs-ı manevi çadırını kurabilmektir. Bu her tarafı nurani ve imani ışık hüzmelerinin aydınlattığı yolda müspet ve manidar, faydalı ve kazançlı bir şekilde hem kendilerini koruyabilmeli ve yürüyebilmelidirler. Şeytan, nefis ve küfür; yapacakları hiçbir menfi işi ertelemedikleri, ötelemedikleri için muvaffak olabiliyorlarsa, bizler de ehl-i iman, ehl-i hizmet olarak, şahs-ı manevînin icap ettirdiği, gerektirdiği hiçbir işimizi, hizmetimizi geciktirmemeli ve sonraya bırakmamalıyız. Öyle ya, görünen köy kılavuz istemez.



