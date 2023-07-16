Gediz’den haber var!

Bazen bir damla suda, bir avuç toprakta, sallanan bir elde, gülümseyen bir yüzde, yollanan bir selamda, alınan bir haberde gönül dağlarının misk-ü amber kokulu çiçekleri açar, açmaya hazır tomurcuklar oluşur.

Kütahya, Gediz, Şaphane, Simav, Tavşanlı, Emet, Altıntaş bölgelerinde Risale-i Nur hizmetlerinde sebat etmiş, fedakârlıklar ve kahramanlıklar göstererek sabırla ve emin adımlarla hayatlarını bu nurlu yollarda geçirmiş abilerimiz vardır.

Gediz’den rahmetli Ahmet abimiz de bunlardan birisiydi. O Yeni Asya çizgisinde, hürriyetperver ve demokrat bir çizgide Risale-i Nurları okumada, okutmada ve neşretmede numune-i misal bir abimizdi.

Gediz’deki evini Risale-i Nur hizmetleri için dershane olarak tahsis etmiş ve bu evin maddi-manevi bütün giderlerini sahiplenmiş, karşılamıştı.

Ahmet abimiz, bütün bölgenin ve Türkiye’deki bütün Risale-i Nur hizmetlerinin takipçisi ve Yeni Asya Gazetesi’nin oralardaki esaslı shiplerindendi. Rabbim ona gani gani rahmet eylesin. Bölgenin güzel insanları ve oğulları Saffet’in ve İbrahim’in gayret ve ikramlarıyla geçtiğimiz Pazar, Gediz pikniği ve “Ahmet abi günleri” için Gediz Murat Dağı’nda idik.

Geçmişte Risale-i Nurlara hizmet etmiş ağabeylerimizi rahmetle yâd ettik. Risale-i Nur dersleri yapıldı, hatim duası edildi. Güzel bir kaynaşma ve sohbet ortamında nurani bir atmosferde Risale-i Nur hizmetleri konuşuldu.

Ahmet abimizin torunu Fatih’in ve diğer gençlerin gayretleriyle ve de Recep kardeşin “üç köfte” ikazıyla verilen ikramlar yendi, helvalar dağıtıldı. Emeği geçen herkese, özellikle iki Salihlere, Servet beye, Haşmet’e, Ahmet abimizin oğulları Saffet’e ve İbrahim’e, bütün cemaate teşekkür ediyor, Kütahya, Gediz, Simav, Şaphane, Emet, Tavşanlı ve Altıntaş Nur Talebelerinin katılımı ile “Ahmet abi günleri”nin seneye de yapılmasını niyaz ediyoruz.

