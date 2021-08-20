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20 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Gerçek hayat

20 Ağustos 2021, Cuma
Ehl-i imanın imancına göre ve hakikati halde de rızık mukadderdir. Cenab-ı Hâk yarattığı her bir mahlûk için ve hayatlarının idamesi noktasından rızkı da beraber vermiş, halketmiştir.

Rızık Rabbimizin ihsan, ikramı olduğu gibi, hayat da O’nun Hayy isminin şerefinin, izzetinin bir ikramıdır, ihsanıdır, hediyesidir.

Haramlara girmeden, helâl dairesinde Cenab-ı Hâkk’ın takdir ettiği hayatın levazımatı içinde tevazukârane yüzsuyu dökmek ve peşinden gitmek aynen rızık gibi haktır ve hakikattır.

Gayr-i meşrû tarzlara, yollara girmeden, rızkın, hayatın levazımatının peşinde olmak, koşmak, istemek ve çalışmak, tevekkülkârane boyun eğmek mü’min için bir nurlu haslettir.

İzzet ve şerefini ayaklar altına düşürmeden, başkalarına boyun eğmeden; vakur ve gayur bir şekilde hayata lâzım olan her şey, her iş için çalışmak, gayret göstermek ve mütevaziyane Cenab-ı Rezzak-ı Mutlak’ın kapısını çalmak edepdir, ahlâk-ı âliyedir, gerçek manada mü’minlik ve insaniyettir.

Ne idüğü belli olmayan, menhus dünya menfaatlerine tamah göstermek ve bunları elde edebilmek için hırsla, haram, helâl demeden ve mukaddesatı rüşvet vermek ise büyük hatar-ı azim ve büyük zarardır. Kendi elimizle ahiretimizi lekedar yapmak ve yakmaktır.

Aklın yolu birdir. Helâli helâl; haramı haram bilerek amel etmek, Allah’a hakikî manada kul olmak esas olmalıdır. Rızık ve hayata lâzım olan her şey ise bu esas üzerine bina edilen fikir ve düşüncelerle mütalâa edilebilmelidir.

İnşallah mukaddesatı taviz vermeden, hakikî manada inayet ve ihsanları Rabbimizden bekleyelim ve hayatı, gerçek hayatı bu olarak bilelim.

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