Güzel bir dilek

Cenab-ı Hakk’ın işine karışılmaz, burun sokulmaz. İnsanoğlu ne kadar iyi bilse de, yine Rabbi katında hiçbir şeyi bilmiyordur.

Yok kış bitti, bahar geldi gelecek. Yok yaz erken geldi, bahar geç kaldı. Her şeyi, her bilgiyi bir kenara bırakarak, yine ısrarla ve inanarak demeliyiz ki, Cenab-ı Hakk’ın ancak bildirdiği, bildiğimizdir. O’nun ihsanı ve keremi baş tacımızdır ve sahip olabildiklerimizdir.

Sözü uzatmayalım. Şu içinde bulunduğumuz günler, alaca bahar günleri. Bugünlerde en iyi ne yapılır? Gezme tozma, yeme içme, dünyalık için koşuşturmalar vs. Evet bunların hepsi azar azar olsa da en iyi iş olarak, kitap okunur. Okunan şeylerin yanında, bu kadar güzellikler ve nimetler için de tefekkür edilmelidir. Tefekkür ederek okunan her bilgi; anlaşılmak, anlamak, kavramak ve saklanıp gereği yerine getirebilmek üzere depolanır.

Bahar diyelim okuyalım, yaz diyelim okuyalım. İnşallah kış deyip de okumuşuzdur. Her mevsim ve yaşanan her gün için en önemli yapacağımız şey okumak olmalıdır. Her mevsimin güzellikleri içinde, bize ve okumamıza yardımcı olacak, tefekkürvarî çok malzeme, materyal bulunmaktadır.

Bol bol Kur’an okuyalım. Surelerin, ayetlerin ve bütün hurufatın kudsî, manidar bütün özellikleri içerisinde kendimize çekidüzen vermeye çalışalım. Manevi hazlar, zevkler ve lezzetler içerisine gark olmaya bakalım.

Yine ne okuyalım? Bu zamanın, bu asrın en büyük ve muhteşem tefsirleri Risale-i Nurları okuyalım, anlayalım ve önce kendimize anlatıp, hayatımızda tatbik etmeye, o güzelim imanî, İslamî, Kur’anî bilgileri başkalarıyla da paylaşmaya çalışalım.

Okumanın zamanı, yeri ve özellikle prensibi olmaz. Her mekânda, her zamanda ve her şartta Risale-i Nur’lar okunabilir, onlardan faydalanılabilir. Otururken, gezerken, seyahatlerde, kırlarda, dağlarda, denizlerde. Evde, iş yerlerinde, otobüslerde ve bekleme yerlerinde. Sohbetlerde, derslerde. Velhasıl hemen her yerde, şartları ve mücadelesi bizler tarafından ayarlanarak Risale-i Nur okumaları yapılabilir. Hayırlı, faydalı, tesirli kudsî Risale-i Nur okuma ve anlamaları dileğiyle.