Hac neyi ifade ediyor

Malî bir ibaret gibi görünse de bu şekliyle lanse edilmeye çalışılsa da İslâmın şartlarının hepsini içerisine alan ve bu ibadetlerin de önemini ifade eden ibadet şekli Hacc-ı Şeriftir.

Zekâtını hakkıyla veren ve bu şekliyle zengin olan bir Müslümanın hac yapması kaçınılmaz bir emir zorunluluğudur.

Orucunu tutarak nefsini tezkiye eden ve günahlardan korunmaya, kurtulmaya vesile eden bir Müslümanın hakkıyla bir hac yapabilmeyi Rabbinden istemesi gibi bir güzellik olamaz. Adeta Zilhicce oruçları da hac ibadetinden önce birer müjdeleyici olarak Efendimiz (asm) tarafından tutulmuş ve tavsiye edilmiştir.

İslâmî emirlerin yerine getirilmesinde ve uygulamasında bir alem, bir bayrak ve belirleyici, gösterici bir ibadet olan namazın hakkıyla eda edilmesi, kılınması ise hacc yapacak olan hacının Arafat, Müzdelife namazlarında verilmeye çalışılan kuvvet ve ehemmiyetinin de ifade ettiği gibi bütün ibadetlerin özellikle de haccın en büyük destekleyicisi; namazdır ve namaz haccın her yerinde vardır. Aynen namazın diğer bütün ibadetlerin içinde yer alması, bulunması gibi…

Haccın yapılması, emredilmesi hikmeti ise Kelime-i Şehadet cümlesindeki tevhid, vahdaniyet ve ehadiyet sırlarında, manalarında saklıdır. Ve haccın her yerinde de diğer İslâmî emirler gibi vardır…

Hacc-ı Şerif İslâmın şartlarını, emirlerini bir bütün, bir küll olarak ifade ettiği gibi imanın şartlarını da yine bünyesinde tatbiki olarak, fiilî olarak da ifade ediyor, ima ediyor, anlatıyor, tarif ve tasvir ediyor.

Tevhidi ve tevhidin bütün delillerini Arafat’ta, Müzdelife’de, Mina’da, Mutaf’da zirve noktasında görüyoruz, müşahade ediyoruz…

Üç dört milyon hacının ağızlarından, dillerinden çıkan zikir ve tesbih, tevhid ve şehadet, tekbir sadâlarının adeta kâinatın bütün zerreleriyle birlikte yaptıkları, yerine getirdikleri ve devam ettikleri ibadetlerine, kulluklarına; halife-yi arz ünvanına lâyık bir hale gelen hacılar da iştirak ediyorlar ve kâinatı; imanî, İslâmî ve tevhidi bir velveleye getirerek iştirak ve şehadetlerini ilân ve ispat ediyorlar.

Hac illâ ki ifade ettiği, kendi mânâ âleminde barındırdığı şekillerde ifade ve ifaza edilebilmelidir.

Filan, hacca gitti, hacı oldu, hacılığı da başka bir makam vb. manalar haccın mana ve anlattıklarından çok uzak ve yavan meselelerdir.