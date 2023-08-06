Hizmet-i imaniyede bilerek işlere koşmak önemlidir.

“Ben biliyorum.”, “Ben yaparım.”, “Benim işim.” gibi tavırlarla değil de. Eğer hizmet-i Kur’aniye ve imaniyede yapılacak bir iş, hizmet, hademelik varsa, bütün bu hizmetler yolunda yapılacak işlerin öğrenilerek, bilerek yapılması lazımdır. Evvela hizmet bilgisi şarttır. “Hizmetleri, yalnız ben yapıyorum, ben yaparım.” gibi bir düşünce olmaz. “Biz” demeli, “nahnü” demeli ve yapılacak hizmetlerin altına beraber, hizmetteki diğer hademelerle ellerimizi koymak ve yapmaya çalışmak gerekmektedir.

Şahs-ı manevînin oluşması ve tezahürü, bu hizmet-i imaniye ve Kur’aniye için çok mühimdir/önemlidir. Bunun için ise ihlas, uhuvvet, tesanüd ve sadakat hassasiyetleri, hususiyetleriyle/özellikleriyle elzemdir/çok lazımdır. Olmazsa olmazdır.

En mühim hizmetlere koşan hademelere tenkit gözüyle bakmamak... Eksik, gedik, noksanlık aramamak... Görmemek.... Görmezlikten gelmek... Bunlar, ihlas ve uhuvvet düsturları açısından önemlidir. Sadece okumak değil tatbik de, uygulamada gereklidir, lüzumludur.

İman, Kur’an hizmetlerinde tamamlayıcı olmak, tamir etmek, destek vermek ise daha da mühimdir/önemlidir. Eksik, yarım, noksan, yanlış yapılan doğrularını tamamlamak mühimdir. Bu asıl mana ve haller ise ihlas, uhuvvet, tesanüd ve sadakat ister. Bunların kazanılması ve elde edilmesi ise, muhteşem Kur’an tefsirleri Risale-i Nurları okumaktan, okumaktan, okumaktan ve anlamaktan geçer.

Unutulmamalıdır ki inayet-i İlahiye’nin ve ihsanat-ı İlahiye’nin tecellileri, cilveleri, yardım ve destekleri; imanî, Kur’anî, İslamî bilgilere, manalara ve anlayışlara yaklaşımımız, onları elde etmemiz nispetinde tecelli eder ve ortaya çıkar.

