Hizmette bulunmak iddiası var mı?

Bu dünyada, ahirzamanda öyle büyük ve dağlarvarî hadiseler arasında, kudsî iman ve Kur’an hizmeti ile uğraşmak, böyle ehemmiyetli vazifelere soyunmak ve takip etmek çok büyük bir hassasiyet ve çok fazla dikkat ister.

Evvelemirde iman, Kur’an, İslam hadimleri herkesten fazla ihlasa, uhuvvete, tesanüde, sadakate muhtaçtırlar.

Bediüzzaman, omuzlarda yumurta küfesi taşımak gibi bir dikkatle yapılacak olan hizmet-i Kur’aniye ve imaniyeyi görmektedir. Bu, onun en büyük ve en mühim bir düsturu, vazifesi ve tavsiyesidir. Ehl-i hizmetin muhakkak bir surette bunu nazar-ı dikkate alması ve kudsî hizmetlerde hayatında uygulaması elzemdir

Dikkat edilecek en önemli husus, bu hizmet-i Kur’aniye ve imaniyede bulunan hizmet hadimlerine hiçbir şekilde mani olmamak, onları tenkit edip moralleri bozmamaktır. Bilakis muavenet etmek, yardımcı olmak, dayanışma içerisinde bulunmak esas olmalıdır.

Tesanüdü, birliği, beraberliği, yol arkadaşlığını kudsî hizmet prensipleri doğrultusunda devam ettirmek, birbirinden kuvvet alıp kuvvet vermek önemlidir. Tamamlayıcı ve güç verici olmanın, engelleyici ve eksik takip edici olmamanın bu hizmetin şiarı ve özelliği olduğunu daima göz önüne almak gerekmektedir.

Nokta-i istinada, dayanmaya, dayanışmaya, kuvvet alıp kuvvet vermeye ve güvenmeye, hulus-u kalp ile riayet etmek lazımdır. Bu hizmet-i Kur’aniye ve imaniyede teşkil edilen şahs-ı manevîye dayanmak, onun varlığını bilmek ve ona güvenmek ise, bu kudsî hizmetin şemsiyesinin ve teşkil edilen bir muhafaza dairesinin içerisinde yer almak demektir.

Bu bahsi geçen maddelerin tahakkuku ve hayata geçirilmesi ise ancak ve ancak Risale-i Nurları dikkatlice, yavaş yavaş ve hazmederek okumakla ve hayatımıza uygulamakla mümkün olabilir inşallah.