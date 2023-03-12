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12 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

İhlas, itminan ve istikrar

Rifat OKYAY
12 Mart 2023, Pazar
Kur’anî, imanî, İslamî her türlü manalara ve hallere masadak olmak isteyenler veya “Bizler bu işin içerisindeyiz” diyebilenler muhakkak bir surette Kur’an’ı ve Kur’an tefsirlerini anlamak ve hayata geçirebilmek için aynı zamanda bunları çok iyi bir şekilde okuyabilmelidir.

Yüzünden ve üstünden okumanın anlamaya faydası olmaz , yaşamaya ve anlatmaya faidesi olsun.

Tekrar tekrar, altını çizerek, not alarak, karşılaştırma yaparak ve en önemlisi de “Bütün bu okumalarımı anladım mı?” diyerek kendi nefsimizde tatbik etmek, tecrübe etmek. Veya yeniden okumak, okumak!.. Anlayana kadar okumak.

Eğer böyle bir okuma gerçekleşirse, nefis ve şeytan gemlendiği gibi, imanın nuru ve kudsî tesiri de herkeste parlar ve daima galip olur, mağlup olmaz.

Namazlarını cemaatle ve vaktinde kılamayan, namazların arkasından tesbihatları yapamayan, şahsi okuması ile birlikte cemaatin toplandığı, teşkil ettiği derslere, sohbetlere iştirak edemeyen; hem kendi nefsi, hem ailesi, çoluk çocuğu, hem akrabaları ve dostları, hem de ehl-i iman için ne kadar faydalı olabilir? Ne ölçüde, manevi bir çadır olan şahs-ı manevîye dahil olabilir. Bu durumdaki bir kişi, iki elini şakaklarına koyup düşünebilmelidir.

Zaman ahirzaman olduğu için iyinin de kötünün de; faydalının da faydasızın da en ileri derecede tecelli edeceği bir hayat içerisinde; herkes imanî, Kur’anî, İslamî tedbirleri almalıdır, bu donanıma sahip olabilmelidir. Yoksa bu ahirzamanda hiçbir şey, hiçbir iş, hiçbir hizmet elinin ucuyla, iğreti olarak, birazcık, haftada bir, günde 5 dakika ve benzer zaman dilimleri kadar iman hakikatlerine, Kur’an tefsirilerine, İslamî bilgilere vakit ayırarak kolay kolay gerçekleşmez. Bu şekilde, bu ahirzaman küfrüne, dalâletine, sefahetine, ifsadına, bozgunculuğuna, ihtilaf ve iftiraklarına karşı koymak mümkün değildir, buna asla imkan ve ihtimal yoktur.

Çare ise; ihlasla, uhuvvetle, sadakatle, tesanüdle, ümit ve aşkla iman, Kur’an hizmetlerine odaklanmaktır. Bu gücü, kuvveti ve bilgiyi elde edebilmek uğrunda daima gereken bir hareket ve faaliyet için Kur’an tefsirlerini, Risale-i Nurları ihlasla, itminanla, istikrarla, daimi olarak, hiçbir şeye alet ve merdiven yapmayarak okumak, okumak, okumak lazım ve elzemdir.

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