İman hizmeti bu

Dünyanın işlerine bakarsak mükemmeliyete, kemâl noktasına varmak için daima basamaklar, sınamalar, denemeler, tecrübeler ve imtihanlarla karşılaşırız.

Ahirete müteallik işlerimizde genel itibariyle dünya imtihanının kademeli basamaklarını hatırlatsa, benzese de iman hizmeti noktasından kendine göre farklılıklar, kademeli kemal noktaları vardır.

İmansız imanın gereklerine inanmayan iman hizmetinde bulunamaz ve yapamaz.

İmanı zayıf olanın iman hizmetinde ihtiyacı olan bir hakikat, bir gerçek vardır; o da imanını kuvvetlendirmek.

İmanı kuvvetli olanında yine iman hizmetinde bulunabilmesi için kuvvetli bir imanla gayret ve cehd göstererek tahkikî imanı elde etmesi, tahkikî olarak kuvvetli imanının şart ve isteklerini hayatında tahkikî ve tatbikî olarak yaşamaya başlamış olması lâzımdır.

Tahkikî imanın kuvvet ve himmetiyle gayrete gelenlerinde bu gayretlerini tahkikî imanın mertebelerinde gezerek kuvvetlendirmeleri, ilmen yakin, aynel yakin, hakkalyakin nazar ve amelleriyle süslemeleri gerekir.

Böyle bir tahkikî imanın mertebelerinde imanın ve iman hakikatlarinin, sürür, sevinç, aşk ve şevk veren açılımları ve tahakkuklarının devam ettirilmesi gayreti ile birlikte iman hizmetinde bulunmak ve nefise, şeytana, cinni ve insi şer ve şerirlere karşı mücadeleyi devam ettirmek gerekmektedir.

Şu tehlikeler ve kazanımlarıyla dünya için de ahiret için de iman hizmeti kendine has hususî özellikleri taşımaktadır.

İman anlık bir ikram ve ihsanın neticesi olduğu için, imanın ve imanlı hayatın her anı, her zamanı da anlık olarak değişebilir. Kazanılır veya kaybedilebilir.

Öyle ise iman hizmetini tahkikî imanın güç, kuvvet, gayret ve himmetlerini avn-ü İlâhî ile yaşayarak devam ettirmeye çalışmalıyız…

