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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

İmanlı, insaniyetli bir hayat

24 Nisan 2022, Pazar
Biraz erdemden, faziletten, kültürden ve insaniyetten bahsedelim.

Çok kitap okumak, anlayarak ve not alarak okumak insanı fazilet çarşısına götürür.

Eğer bir çarşıda anladıklarımız, öğrendiklerimiz tatbik safhasına konabilirse erdemlilik mağazalarının kapıları açılabilir. Bu erdemli çoğaltabilmek bizleri bu mağazaların kapılarından içeri sokar, hatta bütün diğer bütün ahlâkî ve etik mağazalara da sokar ve gezdirir.

Şöyle; okuyan, anlayan ve anladıklarını tatbik edebilen faziletli, erdemli insanlara birde genel anlamda lakap takmışlar. isim vermişler, kültürlü insanlar.

Esasında bir memleketin bütün insanlarının erdemleri, faziletleri, örf ve âdetlerine bağlılıkları, adalete, hürriyet ve müsavata (eşitlik) riayet etmeleri noktalarından kültür bir derinlik, genişlik ve mana ağırlığını o memleketin bütün insanları adına ifade eder, gösterir.

Ondandırki kültür seviyesi, kültürlü/kültürsüz ifadeleriyle anılan insanların çoklukla yer aldıkları gruplar bize o memleketin kültüründen bir şeyler anlatır.

Kültür nerede olursa olsun eğer kâmilen (bütün olarak) çok iyi elde edilebiliyor ve tatbik edilebiliyorsa; bir bakıma, o topluluklar adına insaniyeti de ifade eder, anlatır, gösterir.

İnsaniyet, insanlığın daha doğrusu “adamlığın” görme noktasını ve mükemmelliğini gösterir. Ancak ve ancak insaniyetin olmadığı yerlerde hayvaniyet ve cehalet söz konusu olabilir.

Eğer ilim noktasından bakarsak; erdemin kültürün ve insaniyetin ana kaynağının, can damarının iman olduğu, imanlı ve inançlı bir hayat olduğunu anlarız.

Çünkü, “iman insanı insan eder, belki kâinata sultan eder.”

Allah’a iman ve inanç O’nun yarattıklarına erdemle, faziletle, mülayemetle, kavlileyyin ile, adaletle ve eşit davranmamızı gerektirdiği gibi aksine bütün bunlar yerine getirilmezse; Allah’tan korkmamızı ve cezayı hak ettiğimizi de akla getirir.

İmanlı, insaniyetli bir hayatı Cenab-ı Hak hepimize yaşamak nasip etsin inşallah.

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