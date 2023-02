İnce bir mesele içerisinde ince bir nükte

Cenab-ı Hak hayatımızda bir çok hadiseden ders almamız için bizleri imtihan eder, tecrübeye tâbi tutar. Bu imtihanların bazıları küçük bazıları büyük oluyor. Derecesine göre de ya şiddetli ya da hafif oluyor.

İhlas Risalesi’ndeki şu cümlelere dikkatimizi toplamamız lazım: “... gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’aniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş; elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zayi olur, devam etmez; hem şiddetli mes’ul oluruz. [Benim âyetlerimi, az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin.] (Bakara Sûresi, 41) ...”

Bu dünya hayatında ve uhrevi hizmetlerde en birinci ve kuvvetli esas imanlı olmanın hemen arkasından ihlaslı olmaktır. Her yapılan işin Allah’ın rızasını tahsil noktasından ve O’nun razı olacağı işlerin yapılması. Gerçek manada bir kullukla her şeyi Allah’tan bilerek yine her işi Allah rızası için yapabilmek.

Âhirzaman’ın dağlarvarî büyüklükteki küfrünün, dalâletinin, sefahetinin, haramlarının hücumları karşısında; Kur’an ayetleri ile, Kur’an hakikatlerinin kuvvetiyle, tefsirleri ile sarsılmadan durabilmek ve hizmet-i Kur’aniye ve imaniyeye karışabilmek büyük gayreti, cehdi, metaneti, sabrı ve ihlasla çalışmayı gerektirmektedir. Küfür ve küfrün hücumları o kadar büyük ve yaygın ki tek başlarına allâmeler de olsa karşı koyulması mümkün değildir. İllâ ki bir şahs-ı manevi çadırı ve kuvveti lazımdır.

Bu şahs-ı manevi çadırını teşkil edebilmek ve içerisinde yer alabilmek ise ancak ve ancak Kur’an ayetlerinin ve tefsirlerinin ihlasla okunarak ve yaşanarak, ihlasın elde edilmesi ile mümkün olabilir. Kur’an’ı, iman hakikatlerini ihlaslı okuyarak anlamak, yaşamak ve anlatabilmek de yine ihlasla mümkün olacaktır.

Şu manaların gelişinden de anlıyoruz ki ihlas öğrenilebilir, ihlas elde edilebilir, ihlas devam ettirilebilir.

Gerçek manada okunarak elde edilen manaların ihlaslı bir şekilde elde edilmesi ile insanın omuzlarına ihsan-ı İlâhî ile hizmet-i kudsiye yükleniyor. Eğer sahip çıkıp devam ettirilirse ne âlâ.

Eğer sahip çıkılmaz ve hizmet-i kudsiye; yapılmazsa, aksatılırsa, uhrevi ve dünyevi makamlara tercih edilirse; nifaka, şikaka ve ihtilâflara alet edilirse ve en korkuncu ve kötüsü de terk edilirse ne olur...

Hem şefkat tokatları, hem ikaz tokatları hem de şiddetli mesuliyetlerle hem uhrevi, hem dünyevi zararlar... Hem de şahs-ı manevi çadırı teşkil edilmediği için gadab-ı İlâhî’nin celbine vesile olunur. Hem mümin ve şefkate muhtaç olanlar, hem masumlar, mağdurlar hem de ehl-i küfür bu tokatlara, musibetlere, belalara muhatap olurlar.

El mühim; kuvvetli bir iman, kuvvetli bir ihlas, kuvvetli bir hizmet-i kudsiye eşittir kuvvetli bir şahs-ı maneviyeye iştirak ve teşkil edilmedir.

Kuvvetli bir şahs-ı manevi ise Cenab-ı Hakk’ın rahmetine, inayetine ve nusretine daima masadaktır ve inşallah her türlü dünyevi-uhrevi hücumun, saldırının, belanın, musibetin ilacıdır. Yeter ki beşer kendi amelleri ile kadere fetva verdirmesin.

Hizmet ehlinin mesul olmaması için tek bir yolu var. O da; hizmetlerde; okumamak ve anlamamakla, ihlassızlıkla şahs-ı manevi çadırında zelzelelere, çatlaklıklara, nifak ve şikaka sebebiyet vermemek....