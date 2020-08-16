İyi netice almak

Bu dünyadan şikâyet eden, gadire uğradık diyenler gittikçe çoğalmaya başladı. İnsan elbetteki evvelâ kendisine bakmalı. Kendisi ne kadar gaddar ve gadirli?

Allah’ın varlığı, hesap gününün kesin olduğu bir gerçek bir hakikatken acaba bu zavallı insan neyine güveniyor? Nesi var?

Yaratıcının emrine uymamak, itaat etmemek, isyan ve inkârda ileri gitmek zamanımız insanın has özelliği olmuş… Ve “Ben şuyum, buyum; şöyleyim, böyleyim; bilirim, yaparım, konuşurum vs.” dillendirmeleri, konuşmaları, söylemleri de işin hayret ve şaşılacak tarafı.

Kendi kafa fenerine güvenen ve zalimane onunla hareket eden ne olursa olsun, Allah’ı bilmeden, O’na itaat ve inkiyad etmedikten sonra çok büyür bir cahildir, zalimdir ve affedilmeyecek derecede kusurludur.

Her işe koşan, her işten bir menfaat uğruna ve umarak kendisini parçalayan, pareleyen insan acaba hiç düşünmüyor, hiç akıl etmiyor mu ki, en büyük iş ve en büyük menfaat Allah’ı tanımakta ve bilmektedir.

Devamlı sıkıntılı, üzüntülü, acılı, feveran eden, hiçbir şeyden tatmin olmayan, hemen her şeyden şikâyet eden, hiçbir şeyden memnun olmayan insanlar; muhakkak bir surette kafalarını iki ellerinin arasına alıp düşünmelidirler.

Bu zamanda kendimizi murakabe ve muhasebe şarttır, elzemdir. Hem de çok kısa aralıklarla yapılmalıdır.

Kendi hesabını, muhasebesini yapabilen inşallah Allah katında yapılacak olan hesap ve muhasebeden iyi bir şekilde netice alabilir.