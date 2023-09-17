Kat kat arttırmak

Ahirzamanın, küfür ve dalâletten, sefahet ve ilhaddan gelen şiddetli hücumları ve dehşetli hâlleri, beşeriyeti/insanlığı esir etmiş, tutsak etmiş durumdadır.

Her hâlükârda lazım olan iman, Kur’ân, İslamiyet hakikatleri; bu zamanda kat kat gayet vazıh, açık ve net bir şekilde insanlığa lazımdır.

Şeytanın ve nefsin elinde küfrün her türlü hâliyle mağlup olarak yeis/ümitsizlik içerisine düşen insanın kalbi, ruhu ve aklı; bu ahirzaman hadisatı içerisinde daha çok, daha fazla ve daha kuvvetli bir imana muhtaçtır.

Bu zamanda iman, Kur’ân, İslamiyet hakikatleri; herkesin seviyesinde, herkesin anlayacağı izah ve ispatla ve bu zamanın diliyle anlatılabilmelidir.

İnsanlığın şu hâliyle, ahirzaman küfrüne, fitnesine ve sefahetine karşı dik duran ve hücumlara set çeken ise; Kur’an’ın bu zamandaki muhteşem tefsiri Risale-i Nurlar olmuştur.

Mahiyeti itibari ile içerisinde imanî, Kur’ânî, İslâmî, içtimai, siyasi, fıkhi tefsiriyle Risale-i Nurlar ise, yalnız ve yalnız okunmayı beklemektedir.

Risale-i Nur okumalarının anahtarı ise, anlayarak ve tekrar tekrar okumaktadır.

Eğer Risale-i Nurlar ihtiyaç lisanıyla ve merak canibiyle, gerçekten iman noktasından bir fayda için okunursa, okuyana ve dinleyene tesir eder.

Risale-i Nur okumak hakkında en tesirli ve dokunaklı, ibret verici hadise ise; Risale-i Nur eczalarını dikkatle, isteyerek, inceleyerek, ısrarla okuyanlara Risale-i Nur’un manalarının açılmasıdır.

Risale-i Nurlar hem dünyada, hem de berzahta ehl-i imanın yoldaşıdır, uhuvvetli bir rehberidir, şefkatli ve merhametli bir hâmisidir.

Kur’ân’ın ayetlerinin ve hadis-i şeriflerin gayet vazıh, anlaşılır, açık ve net tefsirleri, anlatılışları, sunuluşları; bütün hâlleriyle, şekilleriyle Risale-i Nur’da mevcuttur ve sadece okunmayı beklemektedir.

Küfrün, dalâletin, sefahetin; alevlerini, ehl-i imanı yok etmek için arttırdığı bu zamanda; bizlerde bu alevleri söndürücü ve ehl-i imanı ayakta tutucu olan Kur’an tefsiri Risale-i Nur okumalarını kat kat arttırarak devam ettirmeliyiz.