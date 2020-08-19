Kendine yazık ediyor

Hep tavsiye ederiz ve olgun insanların özelliği olarak biliriz; sabır ve sabırlı olmak. Fakat bir de var ki, hem bireysel hem de toplumsal olarak eğer çok güvenilen özellikleri sabır tükenirse, zorlanarak bitirilirse “inanın ki gemileri değil limanları yakarlar…” Peyami Safa öyle demiş.

İnsanın her hali bir birine benzer ama insanlar birbirine çok zor benzerler. Esasta insan olanların ise hayatlarında kendilerince yaşamaya değecek bir gayretli hedefleri, bir mücadeleleri, bir kavgaları vardır… Eğer bu daha çok idealist bir dereceye, mertebeye çıkmışsa ölmeye değecek, uğruna ölünecek bir sevdaları, bir davaları vardır.

İnsan bu ya nazarı bazen; dünyanın en güzel gözlü hizmetkâr hayvanı eşşek gibidir, benden güzel gözlüsü yok diyerek ilân edebilir. En namuslu zannettiklerimiz de içleri dışlarına çevrildiğinde, iç yüzleriyle yüzleştiklerinde kendilerinden başka herkesi şerefsiz gördükleri için en şerefsiz kendileri olurlar. Eşşekliklerini ayân beyan herkese ilân eder, gösterirler.

Hastayım diyenler mazurdur. Maddi olarak bir uzuvları ağrır, acır. Kendilerine bir üzüntü, elem ağırlığı gelir. Fakat hiç kusura bakmasınlar eğer manevi bir acıya, eleme, üzüntüye rast gelirlerse maddi hastalıktan on kat daha zor ve ağır olduğunun görürler, yaşarlar!..

Bir memleket düşünün ki en cahiller, en zorbalar, en kendini bilmezler, yani toplumun en hafifleri, hafifmeşrepleri kendilerini ağır, oturaklı ve tumturaklı zannederler. Böyle bir memleket ve böyle bir zamanın insanlarına rast gelir, denk gelirseniz birinci iş muhakkak Allah’a sığınmak olmalıdır!.. Sonrasında ise akıldan, ilimden, irfandan, insanlıktan istifa ettiğinizi duyurmak olmalıdır!..

Hep tedbirli olanlar, tedbirlerinden dolayı tenkite uğrarlar. İnsani duygularla insana, hayvana ve ota şefkat, merhamet ve acıma duygularıyla yaklaşanlar; bu yaklaşımlarından dolayı eğilirler… İnanmazlar, daima inananları ezme noktasından bir adım ötede kendilerini ispat etmeye çalışırlar. Velhasıl hassas, hisli, faziletli, yardımsever, merhametli, şefkatliler ince düşündükleri için daima incinirler!...

İnsan bu dedik ya! Bir bakmışsın Mars’ta geziniyor, Ay’da koloni kuruyor. Denizin yirmi bin metre altında keşifler yapıyor, mahlukata ulaşıyor!.. Gel gelelim ki insan olarak, insanî duygularla, insanlarla hep birlikte, insanların arasında, insanca, kardeşçe geçinemiyor. Hep yüzeysel ve başıbozukluğu; iman ve inanç zafiyetinden dolayı tercih ediyor… Ve kendine de yazık ediyor.