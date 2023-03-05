Kim ne istiyor?

Gelelim hürriyetler ve demokrasi meselesine... Kur’an ayetleri ne diyor: “Aranızda meşveret ediniz, istişare ediniz, görüşünüz, konuşunuz.”

Ayetlere ters düşmemek için hürriyeti ve adaleti, demokrasiyi, meşrutiyeti iyice öğreniniz ve öğretiniz.

Şeriat ne diyor? Kur’an’ın imanî, İslamî, fıkhî, hukukî emirlerini ve yasaklarını, hürriyetin uygulanmasını hükümlere bağlıyor ve iman edenlerin bunlara uymalarının, Allah‘ın emirlerini yerine getirmekten başka bir şey olmadığını dile getiriyor.

Hayat, vücudî her şeyin ve yaratılmışların, Yaradana karşı mesuliyetlerinden ve vazifelerinden meydana gelmektedir. Bütün bunların yapılması ve yerine getirilmesi ise haktır. Ayetlerin ve şer’î meşveretin emirleri bunları istemektedir. Yerine getiren fayda görür, yerine getirmeyen zarar görür.

Meşveretin, istişarenin, görüşüp, konuşup tanışmanın ve reylere müracaat etmenin aklı, kaynağı ve merkezi ise kanunlardır. Kanunların yönlendirdiği, dillendirdiği akıl ise meşveretin, istişarenin emrinde olmalıdır ki akıl olsun.

Meşveretin, istişarenin yapılmasının en büyük temeli ise, kalbin emirber olduğu ve sahip çıktığı marifettir. Kalben rahatlatmayan, huzur vermeyen ve terazinin her iki kefesini dengede tutmayan bir marifet; marifet olmaz, ancak istibdadın nefsî ve indî bir tatmin aracı olur.

Ayeti, meşvereti, haklılığı, marifeti, aklî kanunları, kalbî marifetleri dile getirecek, dillendirecek ve aradaki bağları kuracak, kurgulayacak ve uygulamaya elverişli hale getirecek olan ise muhabbettir, sevgidir, sevilmek ve sevmektir. İşte bu hallerde muhabbet bir lisan olur, dil olur, söz olur ve sevginin açtığı yol olur.

Milletin ise tamamen olması gereken hal; meşveretin, istişarenin, marifetin, hakların, hukukların, aklî ve kalbî marifetlerin, sevmenin ve muhabbetlerin olmasıdır ve bunun olmazsa olmazı ise millet hakimiyetidir. Milletin fertlerinin tek tek ve topyekün hürriyetlere, adalete, haklara, hukuklara ve muhabbetlere, sevip sevilmelere açık ve hakim olmasıdır. Gereken bunların, hikmetle uygulayıcısı olmaktır. Ayet de, hak da, hukuk da, marifet de, hürriyet de bunu istiyor.

