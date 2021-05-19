Kudüs’e ağlamak

Hakkın hakikatın rafa kaldırıldığı, insanlıktan, Müslümanlıktan ve kendimizden utanılan bir ahirzaman devir ve devranındayız.

Hak etmek… Hiçbir kimse hiçbir işini hak ederek yapmıyor. Yapamadığını ve yapamayacağını da düşünmüyor, sorgulamıyor, akıl edemiyor. Sanki ahirzamanın küfürlü, dalâletli, sapık zihniyetinin sihrinde uyuşmuş, baygın ve kendini bilmez bir halde. Geveliyor… ama konuşamıyor… anlatamıyor. Kendisine ne olduğunu, ne olacağını da bilmiyor.

Yaşadığımız coğrafyada İslâmı yok etmek, Müslümanlığı katletmek için, insanlığın kanını emmek için ne kadar yol varsa denenmiş. Şimdi ise sahte Müslüman fikirleriyle, hakikî Müslüman fikirleri yerle bir ediliyor, ortadan kaldırılıyor. En azından yaralanıyor ve sahipsiz inlemelerin, ağlamaların, feryadların, çığlıkların elinde bırakılıyor.

Önce insanlar… Tahkiki imanlar zedelendi. Sonra taklidi imanlar, maddî imkânları zevk, eğlence ve menfaatlerle kevgire çevrildi, delik deşik edildi. Sonra da iman da, İslâmiyette, insanlıkta rafa kaldırıldı. İçten içe kendilerimizin bile duymadığı feryadlar, acılar ve zulümlerle başbaşa kaldık.

Kudüs denince önce “lâyık olmayı” liyakat kesbetmeyi bilmek lâzım.

İslâmın yaşandığı son demlere kadar herkes, her şeyiyle sahip çıkmış. Sonra yavaş yavaş ve hep birlikte imanî, İslâmî, insanî hayat tüketildikçe, bitirildikçe; Kudüs herkese hizmet etmeye, sahip çıkmaya ve sahiplenmeye yardım etmiş... Miş miş ve oda her şeyi gibi bitmiş…

Ne kadar derinden bir yaklaşımla Yahudilerin Filistin topraklarını parayla alarak (tabiîki de iman, İslâm ve insanlık üçlüsünde!..) derinden derine, sinsice, zamana sererek hedeflerine ulaştıklarını görenler, görmeyenlere bunu anlatamadılar bile. Ellerinden gidince…

Abdülhamid Han’ın (rh) hem imparatorluğun, hem kendisinin, hem de iktidarının parayla satın alınmasına dik durabildiği kadar; kimse binde birde olsa Kudüs’e, mübarek topraklara sahip çıkmadı ve Yahudilere karşı dik duramadı.

Şimdi ise Kudüs’e zamanında sahip çıkamayanlara, maddî olarak satanlara ve bu zulmü bilmeden alkışlayanlara ağlamak, ah vah etmek ve “Kudus’ün sahibi Müslümanlar neredesiniz!..” diye kuru kuruya bağırmak kaldı.

Ah liyakat!....