İnsanın hayatında özel hedefleri ve gayeleri vardır.

Bunlar için kafa yorar, düşünür ve plânlar yapar, gayret gösterir ve fiili çalışmalar ve uygulamalarda bulunur. Ve bu hedeflerini çok ciddi manada devamlı tekrar eder ve hem zihnen, hem de fikren takip eder.

İnsan bu, ilk bakışta ve zahiren sanki dünyalıkmış, bu fani hayatın gayeleri için yaratılmış zanneder kendisini. Eğer inancı da yoksa asar keser, yapar bozar ve kendisinin fani hayatı içerisinde fani dünyaya bir beka rengi vermeye çalışır.

Ne zaman ki vedia olarak kendisine takdim edildiğini zannettiği hayatın ve vücudun gidişatında kendi ihmal ve hatalarıyla, yanlışlar, eksiklikler, noksanlıklar zuhur eder; işte o zaman kafası da dank eder.

Evet, dünyanın geçici güzelliklerine ve suri sevinçlerine, fani kazanımlarına ancak; Allah’ı iyice tanımayan ve Allah’ın kendisine ahrette, baki bir âlemde, ebedi güzellikler ve nimetler hazırladığını bilmeyen kendisini bilmez insanlar aldanırlar ve peşine takılırlar.

Dünyada dünyada kalacak kadar faydalanılmalıdır. Dünya niyetlerine ahiret nimetleri kıyas edilerek alaka duyulmalıdır. Muhakkak bir surette fani ve geçici bir dünya, ebedi, baki, müstemir bir ahretle mukayese edilmeli zihinlerde, akıllarda bunların hesapları yapılabilmelidir.

Yani dünyanın geçici, suri, fani lezzet, zevk ve faydalarına kafa yoruldğu kadar; ahiretin ebedi, baki, sonsuz nimet ve güzelliklerine de kafa yorulmalı, gayret ve çaba içerisinde öğrenilmeye çalışılmalıdır. Kendisini “ben, ene” ile büyük gören ve aklında, hayalinde büyüten “insancık” Allah’ın hem dünya hem de ahiret için kendisine izhar ettiği, hazırladığı nimetleri birbirinden ayırt edebilmelidir. Her iki dünyanın da hakkını Allah’ın takdir ve istekleri doğrultusunda yapabilmelidir. Akıllı insan ancak bu insana denilebilir!..

Ahirzaman hadisatı ve gidişatı içerisinde insanın işi, en önemli işi kendisini ve bütün mükevvenatı yaratan Allah’ı tanımak, bilmek ve O’nun emirlerini yerine getirmek olabilmelidir.

İnsanım diyen bir insan hep hayatında önemli şeyleri takip ettiğini, önemli işleri yaptığını,mühim vazifeleri yerine getirdiğini söyler ya!.. İşte ona çok önemli bir iş ve vazife; Rabbini bil, bildiğini itaat ve inkiyad ile bildir. Mü’min, muvahhid Müslüman bir insan olmak gerektiğini anla ve derk et!..

Dünyasını kendisine ne için verildiğini iyi anlayabilen bir insan ahiretini Allah için kazanmaya çok iyi kazanabilmek için namzed alabilir.

Gelin plân ve projelerimizi, hedef ve gayelerimizi yalnız fani dünya için değil; hem ahiretin basamağı olabilecek bir dünya, hem de ebedi ahiret âlemleri için yapalım ve bu yolda bütün marifetimizi, çalışmalarımızı ve kabiliyetlerimizi ortaya koyalım. Gerçek manada bir “kul” insan olmaya adım atalım, inşallah…